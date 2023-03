Der Verlag verteidigt die Vorgabe des Schriftstellers Wajdi Mouawad, dass sein Stück "Vögel" in München nur komplett gezeigt werden darf. Es wird daher keine Wiederaufnahme am Metropoltheater geben. IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch spricht von einem "Schlusspunkt unter die Debatte".

Von Anna Hoben und René Hofmann

Die endgültige Absage aller Aufführungen des Stücks "Vögel" am Metropoltheater ruft viele Reaktionen hervor. "Die überraschende Information, dass die Wiederaufnahme nunmehr nicht stattfinden kann, wirkt auf mich wie ein Schlusspunkt unter die Debatte. Auch wenn die Umstände dieser Absage für alle Seiten nicht glücklich sind, wäre jetzt vor allem zu wünschen, dass die Debatte sich beruhigt", teilt Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) mit.

Das frei finanzierte, aber von der Stadt München unterstützte Theater mit Sitz im Stadtteil Freimann hatte am Sonntag mitgeteilt, das Werk des libanesisch-kanadischen Schriftstellers Wajdi Mouawad doch nicht wie geplant ab dem 26. März erneut zu zeigen. Nachdem der Verband jüdischer Studenten in Bayern und die Jüdische Studierendenunion Deutschland im November Antisemitismusvorwürfe gegen die Inszenierung erhoben hatten, war diese vorerst ausgesetzt worden. Aus der Neuauflage wird nun nichts, weil Mouawad darauf besteht, dass sein Text in München ohne jede Kürzung oder Änderung vorgetragen wird.

Der Verlag der Autoren, der das Stück in Deutschland verlegt, verteidigte diese Vorgabe: Die Situation in München sei "eine ganz und gar ungewöhnliche": "Der Autor hat ein Stück geschrieben, das die Frage nach Versöhnung stellt und weltweit ausnahmslos auch als solches rezipiert wird. Es ist offensichtlich, dass die Inszenierung in München leider, aus Gründen, die weder für ihn noch für uns nachvollziehbar sind, zu etwas anderem geführt hat. Wir sehen den Autor und sein Stück anhaltenden Antisemitismusvorwürfen ausgesetzt."

Die "aufgeheizte Auseinandersetzung in München" werde zulasten eines Künstlers und Menschen geführt, "der weder Teil unserer Gesellschaft noch unserer Geschichte ist, der nicht die deutsche Sprache beherrscht, der weder aus unserer Theatertradition stammt noch die Münchner Inszenierung kennt": "Wie anders sollte man einen Autor auch gegen derart schwerwiegende Vorwürfe, wie sie in München erhoben wurden, schützen, als mit dessen eigenen unveränderten Worten?"

Wajdi Mouawad wurde 1968 im Libanon geboren. Seine Familie ist maronitisch, also christlichen Glaubens. 1975 wurde er als Kind Zeuge des Angriffs einer christlichen Miliz auf einen Bus mit palästinensischen Zivilisten. Die Wurzeln seines Schreibens über politische und religiöse Identitätskonflikte sieht er bis heute in diesem Erlebnis.

Im Stück "Vögel" geht es um eine Liebesbeziehung zwischen dem jüdischen Genetiker Eitan und der arabischstämmigen Wahida, die dazu führt, dass in Eitans Familie Identitätskonflikte aufbrechen, die vor dem Hintergrund des Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern verhandelt werden. Das Werk komplett zu spielen hatte das Metropoltheater abgelehnt, weil dies dem Aufwand einer Neuinszenierung gleichkomme, der nicht leistbar sei.

Rathaus-Grüne zeigen sich "irritiert"

Es sei schade, dass die Wiederaufnahme nun doch nicht möglich sei, sagt Münchens Kulturreferent Anton Biebl: "Ich hoffe, dass die vom Theater angekündigten Kontextualisierungen dennoch stattfinden werden." Am 23. April ist eine Lesung von Ronen Steinke (SZ-Autor) aus seinem Buch "Terror gegen Juden" im Metropoltheater geplant. Am 22. Juni sollen Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, und die Kulturwissenschaftlerin Stella Leder über das Stück und die Vorwürfe, die gegen es erhoben wurden, diskutieren.

SPD-Stadträtin Julia Schönfeld-Knor bezeichnet die Absage durch das Metropoltheater als "logischen Schritt". Die Auflage der Rechteinhaber sei nicht erfüllbar. Schade sei, dass diese ihre Forderung erst jetzt kommuniziert hätten. "Für das Theater und die Schauspieler tut es mir leid", sagt Schönfeld-Knor.

Die Absage der Wiederaufnahme hatte am Wochenende Kritik an der Stadt hervorgerufen. So hatte der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Jerzy Montag diejenigen gerügt, "die sich nicht umgehend schützend vor das Theater gestellt haben und zugelassen haben, dass Debatten um Mittelstreichungen, Aufführungsverbote und Zensurmaßnahmen durch selbsternannte Oberantisemitismusaufseher ins Kraut schossen".

Grünen-Fraktionschef Dominik Krause findet derlei Kritik "irritierend"; sie müsste sich eher an die Adressen von Verlag und Theater richten, findet er. Schließlich habe die Stadt nichts mit der Entscheidung zu tun, das Stück nun doch nicht wieder aufzuführen.

Nächste Woche startet, initiiert vom Kulturreferat und der städtischen Fachstelle für Demokratie, eine Veranstaltungsreihe zum Themenkomplex "Antisemitismus in Kunst und Kultur - Grenzen der Kunst- und Meinungsfreiheit". Am 27. März findet an den Kammerspielen eine Lesung mit Gespräch zum Thema "Über jeden Verdacht erhaben? Antisemitismus in Kunst und Kultur" statt. Am 28. März gibt es, ebenfalls an den Kammerspielen, einen Workshop zum Thema Antisemitismus in Kooperation zwischen den Kammerspielen, dem Institut für Neue Soziale Plastik, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS) und der Fachstelle für Demokratie. Am 26. April findet eine Veranstaltung der Münchner Volkshochschule und des Kulturreferats zum Thema "Kunstfreiheit - Grenzen und Verantwortung. Nachdenken über Antisemitismus in der Kunst" statt. Weitere Formate seien in Planung, kündigt Kulturreferent Biebl an.