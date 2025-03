Kritik von Yvonne Poppek

Die entzückendste Drehbühne befindet sich gerade in Freimann, ein Planschbecken-großes Rund mitten im ohnehin hübschen Café des Metropoltheaters. Drumherum gruppieren sich die Tische und Stühle. Von vorneherein ist klar, dass Genija Rykova und Bijan Zamani sehr nah an ihr Publikum heran rutschen werden – und ja: auch mit ihm interagieren (Bühne: Thomas Flach). Ein bisschen auf Zack sollte man also sein für „Kurzschluss“ von Noa Lazar-Keinan in der Regie von Philipp Moschitz. Was im Übrigen kein Problem ist, der Abend ist witzig, beeindruckend präzise getaktet und trotz seines teilweise improvisatorischen Charakters sehr klar und authentisch in der Figurenzeichnung.