Von Yvonne Poppek, München

Schön ist das nicht. Die Zuschauerreihen sind fast leer. Nur sechs Menschen verteilen sich luftig zwischen den Sitzen des Metropoltheaters. Dafür ist die Bühne opulent bestückt. Da klemmt Stuhl an Stuhl auf den nach hinten aufsteigenden Podesten und überall hockt jemand drauf. Das Ganze fühlt sich an wie eine Rückblende in die Zeit, als nur wenig Publikum ins Theater durfte und die Schauspieler gegen leere Sitzreihen anspielen mussten. Grausig. Jochen Schölch und sein Bühnenbildner Thomas Flach erinnern daran in der Inszenierung von "Dinge, die ich sicher weiß" des australischen Autors Andrew Bovell. Nur ist es so: Das Publikum sitzt auf der Bühne, die Darsteller bewegen sich im Zuschauerraum. Spieß umgedreht.

Im Dezember hatte Schölch, Intendant des Metropoltheaters, mit Blick auf die sich zuspitzende Lage in den Krankenhäusern den Spielbetrieb eingestellt. Im Februar öffnete das Haus vorsichtig mit Tribute-Konzerten. Nun kommt die erste Inszenierung heraus, da darf man schon einmal zeigen, dass die Perspektive sich zwischendurch verschoben hatte. Allerdings macht es Schölch seinen Schauspielern damit nicht leicht. Die feste Bestuhlung zwingt sie in starrere Bewegungsmuster. Entweder man hockt nebeneinander oder steht ungelenk auf Distanz zwischen den Klappstuhlreihen. Das geht natürlich auch allein, das Hocken und Stehen, viel mehr Varianz bringt Schölch dann aber nicht mehr ein.

Detailansicht öffnen Streit gibt es in den besten Familien: Lilly Forgách, Sebastian Degenhardt und Robert Giggenbach (von links) am Metropoltheater. (Foto: Jean-Marc Turmes/Metropoltheater)

Das könnte im Prinzip in einem ziemlich lahmen Abend enden. Das ist aber nicht der Fall, was zum einen an der alltagsnahen Geschichte liegt, die von der Keimzelle der Gesellschaft erzählt, der Familie. Fran und Bob sind um die 60, ihre vier Kinder erwachsen. Die Beziehungen sind eng, doch es knirscht. Vor allem, weil die Kinder eines nicht vorhaben: So zu werden wie ihre Eltern. Bovell verschränkt geschickt und witzig, oft auch pathetisch, die Licht- und Schattenseiten einer Vertrautheit, wie sie nur in enger Familienbande entsteht, ohne jedoch den Erfahrungshorizont eines westlich gesättigten Publikums zu überschreiten.

Im Zentrum steht dabei Mutter Fran. Lilly Forgách stattet sie mit einer gehörigen Portion Härte aus. Die Jahre haben ihre Weichheit abgeschliffen, übrig ist der gute Kern. Robert Giggenbach als ihr Mann kennt sich in dem Familienkonglomerat nur halb so gut aus, trotzdem haben die Kinder (einfühlsam: Isabel Kott, Kathrin von Steinburg, Sebastian Degenhardt und Sebastian Griegel) Respekt vor ihm. Das hilft aber nichts: Das Leben in einer Familie gleicht der oft fahrlässigen Bedienung eines Steuerboards voll explosiver Reizpunkte. Schölch arbeitet das sehr konzentriert und fein über die Sitzreihen-Barrieren hinweg heraus. Diese permanente Anspannung ist letztlich das Kraftfeld dieser vibrierenden Familienaufstellung - trotz aller Statik.