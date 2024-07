Kritik von Yvonne Poppek

Es kommt nicht so häufig vor, dass ein Mehr an Jahren eine Verbesserung mit sich bringt. Beim Metropoltheater ist das der Fall. Als Jochen Schölch das ehemalige Kino in Freimann Ende der Neunzigerjahre als Theaterraum entdeckte, war es stark renovierungsbedürftig. Heute steht da ein schmucker Schauspielort im Fünfzigerjahre-Design. Worin sich Schölch damals augenblicklich verliebt hat, ist nun zum Ende der 25. Spielzeit zu bewundern: dieses ehrwürdige Ambiente eines Lichtspielhauses mit von grünem Tuch bespannten Wänden und roter Säuleneinfassung. Die Bühne ist eigens ganz offen gelassen worden für pures Theater in diesem Raum. Es ist gleichsam eine Verbeugung vor 25 Jahren Darstellungskunst.