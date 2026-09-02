Sie sehen düster aus, schreien sich bei Konzerten die Seele aus dem Leib. Über ihre Leidenschaft zu harter Musik haben sie sich gefunden. Doch die Mitglieder des „Metal Business Club“ verbindet noch mehr.

Fast alle tragen schwarze T-Shirts, manche mit Totenkopf-Prints. Die gut 20 Frauen und Männer begrüßen sich mit Handschlag und Vornamen, einige sind langhaarig, viele tätowiert. Sie ernten neugierige Blicke im Biergarten des Alten Wirts in Moosach. Als sich der Kellner mit einem voll beladenen Tablett nähert, weicht die für diesen Ort ungewöhnliche Gesellschaft rücksichtsvoll aus und nimmt zügig Platz im Gartenhaus, einem Nebenraum in der Münchner Traditionswirtschaft. „Ihr seid ja besser organisiert als die Steuerberater“, lacht der Kellner anerkennend.