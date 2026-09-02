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Netzwerken mit Heavy Metal„Wären alle Menschen Metal-Fans, wäre die Welt garantiert eine bessere“

Lesezeit: 6 Min.

Bettina Fortmüller und Felix Heintz, Vorsitzende des Münchner „Metal Business Club“.
Bettina Fortmüller und Felix Heintz, Vorsitzende des Münchner „Metal Business Club“.
Robert Haas

Sie sehen düster aus, schreien sich bei Konzerten die Seele aus dem Leib. Über ihre Leidenschaft zu harter Musik haben sie sich gefunden. Doch die Mitglieder des „Metal Business Club“ verbindet noch mehr.

Von Karina Jais

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Fast alle tragen schwarze T-Shirts, manche mit Totenkopf-Prints. Die gut 20 Frauen und Männer begrüßen sich mit Handschlag und Vornamen, einige sind langhaarig, viele tätowiert. Sie ernten neugierige Blicke im Biergarten des Alten Wirts in Moosach. Als sich der Kellner mit einem voll beladenen Tablett nähert, weicht die für diesen Ort ungewöhnliche Gesellschaft rücksichtsvoll aus und nimmt zügig Platz im Gartenhaus, einem Nebenraum in der Münchner Traditionswirtschaft. „Ihr seid ja besser organisiert als die Steuerberater“, lacht der Kellner anerkennend.

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Stadionsprecher des FC Bayern
:„Ich war ziemlich schnell ziemlich heftig mit dabei“

Stephan Lehmann wurde vor 30 Jahren vom Fan zum Stadionsprecher des FC Bayern. Über den Abend, als er mit Mario Basler auf dem Tisch tanzte, und Sätze, die er während einer Partie niemals sagen würde.

SZ PlusVon Thomas Becker

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