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HaidhausenStreit im Drogen-Milieu: Mann durch Messerstich verletzt

Die Polizei erreichten am Dienstag mehrere Notrufe.
Die Polizei erreichten am Dienstag mehrere Notrufe. Boris Roessler/dpa

Kurz darauf wird ein Verdächtiger in der Nähe festgenommen. Auch die Tatwaffe wird gefunden.

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Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung in der Sedanstraße in Haidhausen ist ein 46-jähriger Mann durch ein Messer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, gingen am Dienstag kurz vor 17 Uhr mehrere Notrufe ein, die von einem Streit zweier Männer berichteten, von denen einer einen spitzen Gegenstand bei sich habe. Mehrere Streifen wurden zum Tatort geschickt.

Sie trafen den 46-Jährigen, der eine offene Fleischwunde am Arm hatte. In der Nähe wurde wenig später ein 21-Jähriger festgenommen. Auch das Messer wurde gefunden.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen, er soll einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden. Beide Tatbeteiligten werden der Münchner Drogenszene zugerechnet.

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