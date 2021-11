Nach Messerstecherei in der U-Bahn

Bei einem Streit am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz war ein 18-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Insgesamt hat die Polizei nun fünf mutmaßlich beteiligte Teenager im Alter von 15 bis 17 Jahren ermittelt.

Die Polizei hat am Freitagmorgen einen 15-Jährigen wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags festgenommen. Bei ihm und vier weiteren noch nicht volljährigen Jugendlichen wurden zudem Wohnungen durchsucht und DNA-Proben genommen. Die fünf waren von der Mordkommission als diejenigen ermittelt worden, die Ende Oktober bei einer Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz mehrere Menschen verletzt hatten.

Einem 18-Jährigen war ein Messer in die Brust gestochen worden, so dass ein Lungenflügel kollabierte. Sein gleichaltriger Freund erlitt eine oberflächliche Schnittwunde an der Brust, dessen 16 Jahre alte Begleiterin wurde durch Pfefferspray geschädigt, ebenso zwei unbeteiligte Passanten. Aus der Gruppe der Verdächtigen war zudem eine Gaspistole abgefeuert worden. Bis auf den mutmaßlichen Messerstecher waren alle polizeibekannt.