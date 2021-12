Polizei in München

Der Mann soll einen 22-Jährigen in einem Treppenhaus im Stadtteil Maxhof lebensgefährlich verletzt haben.

Nachdem ein 22-Jähriger im Stadtteil Maxhof in einem Treppenhaus niedergestochen wurde, hat die Polizei nun den mutmaßlichen Täter festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Nach ihm wurde nach der Tat gefahndet. Am Donnerstagnachmittag wurde er in Moosach festgenommen; er leistete dabei keinen Widerstand.

Zum Motiv gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Der schwer verletzte 22-Jährige ist noch nicht vernehmungsfähig. Der junge Mann war in der Nacht auf Dienstag mit einem Messer am Hals verletzt worden, es bestand Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige soll an diesem Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.