Evangelikale in München : Die bizarre Wunderheiler-Show eines Predigers auf der Galopprennbahn

Krebs und Depressionen sollen weichen – und die Anhänger so viele T-Shirts kaufen wie möglich. Als Höhepunkt werden Bücher und andere Sachen verbrannt. Was sich bei den „Nächten der Hoffnung“ so alles erleben ließ.