Der 51-Jährige hatte einem anderen Mann in einem Wohnwagen mehrmals in den Rücken gestochen. Auch Beamte des SEK waren vor Ort.

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Samstagabend gegen 21 Uhr zum Campingplatz Obermenzing ausgerückt, um einen 51-jährigen Münchner festzunehmen, der in seinem Wohnwagen einem anderen Münchner mehrmals mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen hatte.

Das Opfer, ein nicht lebensbedrohlich verletzter 45-Jähriger, konnte aus dem Wohnwagen fliehen, mehr als 40 Einsatzkräfte der Polizei sicherten das Areal und nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest. Auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und der Spurensicherung waren in Obermenzing im Einsatz, weil nach Polizeiangaben "weitere umfangreiche Ermittlungen" erforderlich seien.

Der 51-jährige Tatverdächtige, der bereits aktenkundig sei, kam erst einmal in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München, gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.