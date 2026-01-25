Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am Samstagabend im Bahnhofsviertel zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 18.30 Uhr ging ein Notruf wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Männern im Bereich der Mathäser-Einkaufspassage ein. Die Beamten trafen auf einen 26-jährigen Mann mit Stichverletzungen im Oberkörper. Der afghanische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen etwa fünf Männer auf den 26-Jährigen eingeschlagen und dabei auch ein oder mehrere Messer eingesetzt haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unterschiedliche Richtungen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gab es bislang keine Festnahmen. Die Tatverdächtigen werden als männlich, mit schwarzen Haaren und schlanker Statur beschrieben. Sie sollen dunkle, sportliche Kleidung getragen haben und sich im Alter von etwa Anfang 20 bis Anfang 30 befinden.

Zeugen, die in der Bayerstraße oder der Mathäser-Einkaufspassage Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatablauf oder zur Fluchtrichtung der Beteiligten geben können, werden gebeten, sich beim Präsidium unter der Telefonnummer 089/29100 zu melden.