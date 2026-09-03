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Münchner AltstadtKellner will Streit schlichten und wird mit Messer attackiert

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der Altstadt einen 29-Jährigen mit dem Messer angegriffen hat.
Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der Altstadt einen 29-Jährigen mit dem Messer angegriffen hat.
Foto: Lino Mirgeler/dpa

Auf dem Heimweg wurde der 29-Jährige laut Polizei von einem Mann mit einem Stich in den Oberkörper schwer verletzt. Der Täter konnte flüchten.

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Ein 29-jähriger Kellner ist Mittwochnacht in der Altstadt Opfer eines Messerangriffs geworden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 2 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. In dem Durchgang von der Lederer- zur Burgstraße traf er nach eigenen Angaben auf ein sich streitendes Paar. Der Mann versuchte zu schlichten, wurde jedoch unvermittelt von seinem Kontrahenten mit einem Stich in den Oberkörper verletzt. Daraufhin flüchtete das Paar.

Der Kellner konnte selbst den Notruf verständigen, die ersten Polizisten versorgten ihn, bevor er ins Krankenhaus kam und notoperiert wurde. Er ist außer Lebensgefahr. Die sofort eingeleitete Fahndung brachte kein Ergebnis.

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