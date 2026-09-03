Ein 29-jähriger Kellner ist Mittwochnacht in der Altstadt Opfer eines Messerangriffs geworden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 2 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. In dem Durchgang von der Lederer- zur Burgstraße traf er nach eigenen Angaben auf ein sich streitendes Paar. Der Mann versuchte zu schlichten, wurde jedoch unvermittelt von seinem Kontrahenten mit einem Stich in den Oberkörper verletzt. Daraufhin flüchtete das Paar.
Der Kellner konnte selbst den Notruf verständigen, die ersten Polizisten versorgten ihn, bevor er ins Krankenhaus kam und notoperiert wurde. Er ist außer Lebensgefahr. Die sofort eingeleitete Fahndung brachte kein Ergebnis.