Nach einem Messerangriff Anfang September hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 31-Jährigen mit Wohnsitz in München . Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Totschlags.

Der Tatverdächtige soll in den frühen Morgenstunden des 3. September einen Mann in der Altstadt mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper gestochen haben. Der verletzte 29-jährige Kellner hatte daraufhin noch selbst den Notruf gewählt und war nach einer Erstversorgung durch die Polizei im Krankenhaus notoperiert worden. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Grund für den Messerangriff soll laut Polizei ein vorangegangener Streit gewesen sein. Worum es dabei ging, sei aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Männer sollen einander nicht gekannt haben.