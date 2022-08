Ein mit sieben Küchenmessern bewaffneter Mann hat am Sonntagabend in der Münchner Innenstadt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zuvor soll der 59-Jährige laut Polizei mit einem Stein das Schaufenster eines Geschäfts am Viktualienmarkt eingeschlagen und daraus die Messer mit einer Klingenlänge von etwa zehn Zentimetern genommen haben. Mit vorgehaltener Waffe seien ihm die Beamten in Richtung Fußgängerzone gefolgt.

Auf Aufforderungen, die Messer niederzulegen, habe der Mann nicht reagiert, sie vielmehr in Richtung der Beamten gehalten. Diese konnten ihn nach mehrmaligem Einsatz von Reizgas in einer Einkaufspassage stoppen. Nach seiner Festnahme habe er zwei Beamte leicht verletzt. Im Einsatz waren mehr als zwanzig Streifenwagen. Passanten seien nicht gefährdet gewesen.