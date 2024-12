Diese Messen finden im Dezember 2024 in München statt

Mehr als 250 Messen und Fachtagungen gibt es dieses Jahr in der bayerischen Landeshauptstadt. Ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen.

Von Katharina Haase

München gehört ohne Zweifel zu einem der beliebtesten und gefragtesten Messestandorte Deutschlands. Über das ganze Jahr verteilt werden in der bayerischen Landeshauptstadt wichtige Fachtagungen und spannende Events abgehalten. Im Jahr 2024 sind es mehr als 250 Stück, sodass teilweise mehrere Messen gleichzeitig stattfinden. Das Gelände der Messe München, dass sich auf dem alten Flughafengelände in Riem befindet, umfasst 18 Ausstellungshallen auf über 180 000 Quadratmetern. Allein dort werden jährlich rund 40 Messen abgehalten. Weitere wichtige Standorte für die größten Veranstaltungen das Internationale Congress Centre (ICM) sowie das MOC Veranstaltungscenter München.

Bei mehr als 250 Veranstaltungen pro Jahr kann man leicht den Überblick verlieren. Doch zwischen all den teilweise sehr spezifisch ausgerichteten Fachtagungen, finden jährlich auch zahlreiche Messen in München statt, bei denen sich auch für den Durchschnittsverbraucher ein Besuch durchaus lohnt. Nachfolgend sind die wichtigsten Messen, die 2024 in München stattfinden, chronologisch aufgelistet.

Dezember

Ispo Munich, 03.12. bis 05.12.2024: Die Ispo ist die internationale Leitmesse für das Sport-Business und nur für Fachbesucher zugänglich. Rund 1000 nationale und internationale Aussteller präsentieren vor Ort ihre aktuellen Trends für Sportartikel und Sportmode in den Bereichen Board, Ispovision, Ski, Sportstyle, Performance, Outdoor und Crossover. Neben Symposien, Workshops und Seminaren veröffentlicht die Sportmesse auch repräsentative Studien. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt.

therapie München, 03.12.2024 - 05.12.2024: Zu den Ausstellungsbereichen der Therapiemesse gehören Therapiegeräte für Physiotherapie und physikalische Therapie, Rehabilitationsgeräte und -hilfsmittel, Fitness- und Trainingstherapiegeräte, Bedarfs- und Verbrauchsartikel, Wellnesskonzepte und -produkte sowie EDV-Organisation und Verwaltung. Die Fachmesse wird von einem Kongressprogramm mit Seminaren, Workshops und Ausstellervorträgen begleitet. Renommierte Experten geben auf der therapie München Einblicke in aktuelle Erkenntnisse und schaffen den Transfer von der Wissenschaft in die Praxis. Die Messe findet im ICM Internationales Congress Center München statt und ist nur für Fachbesucher zugänglich.

Hinweis: Diese Liste soll einen Überblick über die wichtigsten und spannendsten Messeveranstaltungen in München geben und ist nicht vollständig. Eine allumfassende Übersicht über Fach- und Besuchermessen in München 2024 findet sich im Messekalender. Dieser wird laufend aktualisiert und ergänzt.