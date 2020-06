Die Hup-Tests waren erfolgreich. "Wir haben für unser Vorhaben einen Ort gesucht, der groß ist und bei dem man keine Anwohner oder Pferde stört, wenn man hupt", sagt Alex Wolfrum von der Agentur Gral. Also fuhr er mit seinen Mitarbeitern auf das Freigelände Nord der Messe München und hupte aus dem Auto. Die Messung in 300 Meter Entfernung ergab: nicht zu laut, hier könnte es gehen.

Am Mittwoch, 10. Juni, eröffnet deshalb dort nun ein neues Autokino, zugelassen für 1200 Fahrzeuge. Wolfrum und seine Agentur, die über viele Jahre das Open-Air-Kino am Königsplatz organisiert haben, wollen mit dem sogenannten "Autokino Plus" eine temporäre Kulturbühne schaffen. Es wird Kinofilme geben, aber auch Veranstaltungen, am 13. Juni soll der erste Clubabend stattfinden, Party im Auto mit ausdrücklicher Hup-Erlaubnis.

Am Mittwoch geht es los wie sonst auf dem Königsplatz, mit einer Münchner Serie. "Kir Royal" wird zu sehen sein, dann folgen Filme wie "A star is born", "Yesterday", "Die Eiskönigin 2" oder "Bohemian Rapsody". Aber auch "Monaco Franze" oder "Leberkäsjunkie" werden gezeigt. Zudem wird es Lesungen, Konzerte und Comedy-Auftritte geben und Clubabende in Kooperation mit den Clubs Pacha, Filmcasino und dem P1. "Wir testen gerade mit Hula-Hoop-Reifen, die zwei Meter Durchmesser haben und am Körper befestigt werden, ob man auch eine Disko schaffen kann", sagt Wolfrum.

Informationen zu Programm und Tickets unter: www.autokinoplus.de