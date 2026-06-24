Rekordjahr mit mehr als 2,5 Millionen Besuchern: Die Messe München hat im vergangenen Jahr das beste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. „Die hervorragenden Zahlen in konjunkturell anspruchsvollen Zeiten zeigen auch, wie relevant Messen für die Wirtschaft und den internationalen Austausch sind“, teilten die beiden Geschäftsführer Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel bei der Vorstellung der Jahresbilanz für das „Mega-Messe“-Geschäftsjahr 2025 mit.

Mit 18 Eigen-, Beteiligungs- und Kooperationsveranstaltungen, darunter zehn der mittlerweile 14 Weltleitmessen, sowie 74 Gastveranstaltungen sei das Jahr 2025 am Standort München besonders ereignisreich und besucherstark gewesen. 34 600 Aussteller und mehr als 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher bescherten der Messe ein erhebliches Umsatzplus. Zusammen mit dem Umsatz der Auslandsgesellschaften der Messe München ergibt sich damit ein konsolidierter Konzernumsatz in Höhe von 594 Millionen Euro und ein Jahresergebnis von 99 Millionen Euro.

Ein Hauptgrund für die guten Zahlen sei das sogenannte Mega-Messejahr mit der hohen Anzahl an Weltleitmessen wie BAU, Automatica, Drinktec, Transport Logistic und natürlich der Bauma sowie der IAA Mobility.

Auch die Auslandsgesellschaften trugen den Angaben zufolge zum guten Konzernergebnis bei. Bei den 42 Auslandsveranstaltungen trafen mehr als 1,8 Millionen Besucherinnen und Besucher auf 17 000 Aussteller. Mit der Analytica USA sowie der Transport Logistic Americas konnte 2025 das Engagement in Nordamerika vorangetrieben werden. In China und Indien seien diverse Messen ebenfalls auf hohes Interesse bei Ausstellern und Besuchenden gestoßen.

Für das laufende Messejahr zogen die Vorsitzenden trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen bereits jetzt ein positives Zwischenfazit: Am Hauptstandort München folge auf das Mega-Messejahr 2025 ein regulärer Messekalender mit 15 Eigenveranstaltungen, Beteiligungen und Kooperationen sowie 93 Gastveranstaltungen.

Um die Attraktivität des Messestandorts weiterzuentwickeln, investiert die Messe München gezielt in die Infrastruktur und weitere Modernisierung des Geländes, das Investitionsvolumen hierfür liegt bei rund 80 Millionen Euro bis 2030. Dazu zählten etwa die technische Ertüchtigung des Freigeländes Nord und der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen des Parkhauses West. Zudem setze man verstärkt auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Messegeschäft und in der eigenen Verwaltung.

Die Region profitiere in besonderem Maße von dem Erfolg der Messe München. So liege der Wirtschaftseffekt inzwischen bei 4,45 Milliarden Euro und sichere bundesweit 34 400 Arbeitsplätze.