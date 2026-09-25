München ist Dackelstadt. Immer schon gewesen, spätestens seit zu Olympia 1972 Waldi Einzug hielt in die Wohnzimmer, jener buntgeringelte Stoffdackel, so kurzbeiniges wie maximal knuffiges Symbol dieser unserer Weltstadt mit Herz. Hamburg? Würde man eher einen dieser fell- und charismalosen Windhunde zuschreiben. Berlin? Straßenköter, klar. Düsseldorf? Da wäre ein Dalmatiner doch ganz passend, nicht wahr? In München scheint es dagegen Naturgesetz zu sein, dass überwiegend Dackel zur Zamperl-Tränke in die Biergärten tippeln.

Okay, offiziellen Zahlen zufolge sind zwar die Retriever in den Spielarten Labrador und Golden in der Überzahl, aber zumindest gefühlt liegen die Dackel vorn. Nicht wenige dieser scheinbar Zu-kurz-Geratenen tragen stolze bajuwarische Namen, die beinahe schon zu Höchstleistungen verpflichten. Die Rede ist von Luitpold, dem dreifachen Weltmeister im Dackelrennen in der Gewichtsklasse über acht Kilo. Im vergangenen Jahr rannte der in Eching beheimatete Vierbeiner die 40 Meter in 3,58 Sekunden –selbst Usain Bolt würde Luitpolds wedelnden Schwanz nur von hinten sehen.

Es gibt Rennstrecken, auf denen es um Zehntelsekunden geht, um PS und Aerodynamik. Und es gibt die „Motorworld“ in der denkmalgeschützten Lokhalle, wo am Wochenende Kurzbeiner mit Schlappohren über die 40-Meter-Bahn sprinten, auf Deutschlands einziger Indoor-Rennstrecke, die dann ganz im Zeichen des Dackels steht. Zum vierten Mal öffnet die „Dackel Race & Dogworld“ ihre Tore, und wer glaubt, ein Hunderennen sei eine überschaubare Angelegenheit, hat die Rechnung ohne die gut 125 startbereiten Dackel gemacht.

Die Regularien lesen sich, als hätte eine besonders gewissenhafte Turnierleitung jahrelang an ihnen gefeilt. Gestartet wird in drei Gewichtsklassen, dazu kommt eine Inklusionsklasse für Dackel mit Handicap oder Seniorenstatus – niemand soll ausgeschlossen sein, nur weil die Hüfte nicht mehr ganz mitmacht. Am Samstag treten die Leichtgewichte bis acht Kilo an, am Sonntag die Schwereren, und 40 Meter gelten fortan offiziell als eine „Dackelmeile“. Man wird das Wort so schnell nicht wieder los.

Anspannung, gleich heißt es: Auf die Plätze, fertig, wau! Foto: Martin Forster, Dogworld München

Jeweils zwei oder drei Dackel laufen in der Qualifikation gegen die Uhr. Foto: Martin Forster, Dogworld München

Während die Kurzbeiner Bestzeiten jagen, durchstöbern Frauchen und Herrchen die Hallen nach allem, was das Hundeherz begehrt. Foto: Martin Forster, Dogworld München

Berührend, mit welcher Ernsthaftigkeit hier auf Fairness geachtet wird. Geworfen werden darf niemand – die Hunde müssen stehen, bis das Startsignal ertönt. Anfeuern ist erlaubt, Locken mit Spielzeug ebenso, nur eines ist strikt verboten: Würste oder Leberwurst als Duftmarke ins Ziel zu halten. Läufige Hündinnen bleiben aus nachvollziehbaren Gründen außen vor.

Während die Kurzbeiner Bestzeiten jagen, durchstöbern Frauchen und Herrchen die Hallen nach allem, was das Hundeherz begehrt: orthopädische Betten, Tauhalsbänder, Gassi-Taschen und – sehr bayerisch – heimische Hundekau-Artikel. Rund 150 Aussteller sind vertreten, von kleinen Manufakturen bis zu Futterspezialisten, dazu Hundetrainer, Tierphysiotherapeuten und die Tiertafel, die sich um Vierbeiner in Not kümmert. Wer zwischendurch selbst eine Pause benötigt, kann sich ins Hunde-Yoga setzen oder beim Kurs „Backen für den Hund“ lernen, wie man Kekse formt, die niemand außer dem eigenen Hund je probieren wird.

Auch das Bühnenprogramm ist bemerkenswert: Die Dogdance-Nationalmannschaft zeigt, was möglich ist, wenn Mensch und Hund im Takt bleiben. Dazu kommen Shows, Workshops und Vorträge rund um die Uhr. Ein weiterer Höhepunkt ist die Verleihung des „Dog Hero“, eine Art Hundeverdienstkreuz für Mensch-Hunde-Teams und Initiativen, deren Geschichten, Ideen oder Einsatz für Tierschutz das Hundeleben besser gemacht haben.

Wer teilnehmen möchte, sollte zwei Dinge nicht vergessen: den Heimtierausweis und die Gewissheit, dass der eigene Hund gegen Tollwut geimpft und gut sozialisiert ist. Größe und Dackelrasse spielen ansonsten keine Rolle. Die Veranstalter versprechen ohnehin, was sich wie ein Motto liest: „Leinen los und auf die Pfoten.“ Ein Wochenende lang gehört die Lokhalle den Nachfahren von Waldi – und wer Dackel gegeneinander sprinten sieht, wird verstehen, warum das mehr ist als nur ein Rennen.

Dackel Race & Dog World, Samstag, 17. Oktober, 10-19 Uhr, Sonntag, 10-17 Uhr, Motorworld München-Freimann, dogworld-muenchen.de