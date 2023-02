Über 250 Messen finden 2023 in München statt, davon alleine über 40 auf dem hier gezeigten Messegelände in München-Riem.

Von Katharina Haase

München gehört ohne Zweifel zu einem der beliebtesten und gefragtesten Messestandorte Deutschlands. Über das ganze Jahr verteilt werden in der bayerischen Landeshauptstadt wichtige Fachtagungen und spannende Events abgehalten. Im Jahr 2023 sind es über 250 Stück, sodass teilweise mehrere Messen gleichzeitig stattfinden. Das Gelände der Neuen Messe München, dass sich auf dem alten Flughafengelände in Riem befindet, umfasst 16 Ausstellungshallen auf über 180.000 Quadratmetern. Allein dort werden jährlich rund 40 Messen abgehalten. Weitere wichtige Standorte für die größten Veranstaltungen das Internationale Congress Centre (ICM) sowie das MOC Veranstaltungscenter München.

Bei über 250 Veranstaltungen pro Jahr kann man leicht den Überblick verlieren. Doch zwischen all den teilweise sehr spezifisch ausgerichteten Fachtagungen, finden jährlich auch zahlreiche Messen in München statt, bei denen sich auch für den Durchschnittsverbraucher ein Besuch durchaus lohnt. Nachfolgend sind die wichtigsten Messen, die 2023 in München stattfinden, chronologisch aufgelistet.

Februar

f.re.e, 22. bis 26.02.2023 : Die f.re.e ist Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse. Aussteller aus 70 Ländern präsentieren dort spannende Neuigkeiten aus den sieben Themenbereichen Reisen, Gesundheit & Wellness, Caravaning & Camping, Wassersport, Outdoor, Fahrrad und Kreuzfahrt & Schiffsreisen. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine normale Tageskarte für Erwachsene kostet unter der Woche zwölf und am Wochenende 15 Euro.

Creativmesse München, 24. bis 26.02.2023: Die Creativmesse München ist der Szene-Treffpunkt der süddeutschen Kreativszene. Vor allem Hobbydesigner und Bastelfans kommen hier auf ihre Kosten. Besucher können an zahlreichen Workshops teilnehmen oder die Produkte der Aussteller erwerben. Die Messe findet im MOC Veranstaltungscenter statt. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet elf Euro.

Inhorgenta, 24. bis 27.02.2023: Die Inhorgenta ist eine internationale Fachmesse für Schmuck, Uhren, Edelsteine, Design und Technologie. Aussteller aus über 30 Ländern stellen hier ihre neuen Produkte und aktuellen Trends vor. Zusätzlich finden zahlreiche Fachseminare und Podiumsdiskussionen statt. Die Messe ist nur für Fachbesucher geöffnet, ein Tagesticket gibt es ab 29 Euro.

März

Zukunft Handwerk, 08. bis 12.03.2023: Sie ist eine der beiden großen Handwerksmessen, die im März in München stattfinden und wird im ICM München abgehalten. Auf der Messe, die ausschließlich für Fachbesucher geöffnet ist, finden sich Dienstleistungen, Produkte und Lösungen aus allen handwerklichen Berufen wie beispielsweise Digitalisierung, Prozesse und IT-Lösungen, Werkzeug und Technik, Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung, Arbeitsschutz und -sicherheit oder auch Medien aus und für das Handwerk. Außerdem sind auf der Handwerksmesse Start-ups, politische und wirtschaftliche Verbände und Institutionen, Redner und Speaker, sowie auch Sponsoren und Partner vertreten. Tageskarten gibt es ab 49 Euro.

Internationale Handwerksmesse (IHM) und Handwerk & Design, 08. bis 12.03.2023: Die IHM ist die Messe fürs Bauen, Sanieren und Modernisieren und anders als die Zukunft Handwerk auch für Freizeitbesucher zugänglich. Sie bietet aktuelle Produkte und Dienstleistungen zu den Kernthemen Bauen, Sanieren, Modernisieren, Werkzeug & Technik, Wohnen & Arbeiten, Handwerk & Design sowie Außenbau & Gartentechnik - mit Schwerpunkten auf ökologischem Bauen und Digitalisierung des Handwerks. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt, Tagestickets für Erwachsene kosten 15 Euro. Zeitgleich findet auf dem Gelände die separat agierende Messe Handwerk & Design statt, die ihren Schwerpunkt auf Kunsthandwerk legt. Tagestickets kosten hier ebenfalls 15 Euro.

Food & Life München, 08. bis 12.03.2023: Die Messe ist ein Treffpunkt für Genießer, der zum Probieren und Kaufen einlädt. Auch kleine Manufakturen mit regionalen Spezialitäten, Brenner, Brauer, Kaffeeröster, Chocolatiers und Metzger bis hin zu Produzenten von nachhaltigen Bio-Produkten sind vertreten. Daneben zeigen Starköche auf Live-Bühnen ihr Können. Die Messe findet auf dem Messegelände Riem statt. Tageskarten für Erwachsene gibt es ab 15 Euro. Die Food & Life findet zweimal jährlich statt, der Folgetermin ist vom 29. November bis 3. Dezember 2023.

Garten München, 08. bis 12.03.2023: Zahlreiche Aussteller präsentieren sich auf der Garten Messe München und zeigen ein umfassendes Angebot zur Gartengestaltung, Design, Dekoration, Einrichtung und Ausstattung. Das Garten-Forum beleben Gartengestalter, Gärtner und Aussteller durch ihre Fachvorträge zu aktuellen Designs, Pflanztrends, Evergreens und neuester Technik. Die Messe findet ebenfalls in Riem statt, Tickets gibt es für 15 Euro.

MIM Münchner Immobilien Messe, 18. und 19.03.2023: Auf der MIM präsentieren alle führenden großen und zahlreiche kleinere Münchner Wohnbauunternehmen ihr aktuelles Angebot. Darüber hinaus stehen auf der Immobilien Messe München Dienstleister wie Banken und Finanzierungsinstitute mit ihren Produkten und Informationen zur Verfügung. Es gibt ein umfassendes Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen. Die Messe findet in der Kleinen Olympiahalle statt, Tickets kosten zehn Euro.

Artmuc, 24. bis 26.03.2023: Neben zahlreichen Künstlern, Kollektiven, Kunstvereinen und Plattformen präsentieren sich auf der Artmuc Messe München auch Galerien und internationale Projekte und zeigen eine Vielzahl aktueller Strömungen zeitgenössischer Kunst, die man sich auch leisten kann. Die Messe soll die Sichtbarkeit und Förderung von Künstlern sowie der Außenwahrnehmung Münchens als Kunst- und Kulturstadt fördern. Die Messe findet im MTC world of Fashion München statt, Tickets kosten 15 Euro.

April

BAU München 17. bis 22.04.2023: Die BAU ist die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme in der Baubranche. Mehr als 2000 Aussteller aus über 40 Ländern präsentieren Materialien, Technologien und Systeme für Wirtschafts-, Wohnungs- und Innenausbau im Neubau und im Bestand. In den Messeforen erörtern und diskutieren Architekten, Bauingenieure und Projektentwickler die Leitthemen unter verschiedenen Aspekten. Die BAU gilt als wichtigster Messetreffpunkt der gesamten Branche, ist jedoch auch für Besucherpublikum geöffnet. Sie findet auf dem Messegelände in Riem statt, Tageskarten gibt es ab 29,50 Euro.

Veggienale & FairGoods München, 29. und 30.04.2023: Bei der Nachhaltigkeitsmesse lautet das Motto "Öko meets vegan". Das Angebot umfasst unter anderem regionale Bio-Vielfalt, ethische Finanzen, grüne Mode, Gesundheit und pflanzliche Ernährung, zukunftsfähige Mobilität, Green Living und erneuerbare Energien. Es gibt zahlreiche Workshops und Bühnenshows. Die Messe findet im MTC world of fashion München statt, Tickets kosten online zehn und vor Ort zwölf Euro.

Mai

transport logistic, 09. bis 12.05.2023: Die transport logistic München ist die weltweite Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management. Renommierte Experten referieren zu topaktuellen Themen und Herausforderungen. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt. Tickets gibt es für 26 Euro.

Pferd International München, 18. bis 21.05.2023: Ob Sport, Unterhaltung oder Einkaufsbummel, Pferdeliebhaber, aber auch Familien, die mit Pferdesport aktiv nichts zu tun haben, können sich auf der Reitsportmesse München über die vielfältige Produktpalette dieser Veranstaltung freuen. Sportliche Spitzenleistungen werden auf der Reitermesse in den Disziplinen Dressur, Springen, Voltigieren und Working Equitation gezeigt. Die Messe findet in der Olympia-Reitanlage in Riem statt. Tickets kosten online 25 Euro, vor Ort 28 Euro.

Juni

Comicfestival München, 08. bis 11.06.2023: Ein kleiner Ausreißer unter den zahlreichen Fachmessen ist das Comicfestival. Interessierte Besucher erfahren alles über Comics, ihre Lieblings-Comicfiguren und -künstler. Neben einer großen Verlagsmesse mit Signierterminen von nationalen und internationalen Comic-Künstlern bietet das Münchener Comicfestival Podiumsdiskussionen, Workshops, Zeichenkurse, zahlreiche Ausstellungen und eine Comicbörse. Die Verleihung der Comicpreise PENG! - des Münchner Comicpreises - sowie der ICOM Independent Comic Preis ergänzen das Angebotsspektrum des Comicfestival München. Die Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek statt. Der Eintritt ist frei.

Automatica, 27. bis 30.06.2023: Zahlreiche internationale Aussteller präsentieren sich auf der automatica Messe München und zeigen innovative Lösungen der intelligenten Automation und Robotik mit wegweisenden Schlüsseltechnologien für jede Industriebranche. Das Rahmenprogramm bietet zudem in verschiedenen Vortragsforen und spannenden Live-Demonstrationen einen wertvollen Wissensvorsprung zu aktuellen Themen und Trends in Theorie und Praxis der zukünftigen Produktion. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt und ist nur für Fachbesucher zugänglich.

SicherheitsExpo München, 28. und 29.06.2023: Zahlreiche spezialisierte Aussteller präsentieren auf der SicherheitsExpo Messe in München ihre aktuellen Angebote aus den Bereichen Gebäudesicherheit, Brandschutz, Kommunikations- und Datenschutz. Ein umfangreiches Vortrags- und Tagungsprogramm bietet auf der Sicherheitsmesse München die Gelegenheit zum detaillierten Austausch. Die Messe findet im MOC Veranstaltungscenter statt. Tickets kosten 15 Euro.

Juli

Munich Fabric Start, 18. bis 20.07.2023: Die internationale Textilfachmesse Munich Fabric Start findet zweimal jährlich statt und eröffnet die neue Saison für Stoffe, Zutaten und Accessoires. Rund 800 internationale Anbieter aus 35 Ländern präsentieren eine umfassende Bandbreite an 1600 Basic- bis Haute Couture Kollektionen für die Mode- und Textilindustrie. Die Messe findet im MOC Veranstaltungscenter statt und ist nur für Fachbesucher zugänglich.

September

IAA Mobility, 05. bis 10.09.2023: Die IAA ist die bedeutendste Mobilitäts-Messe weltweit und so vielschichtig wie die Mobilität selbst. Neben den fachlich relevanten Ausstellungen in der Messe in Riem gibt es auch zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen in der Münchner Innenstadt, die an das internationale Besucherpublikum gerichtet sind. Dort finden sich Marken, Zulieferer und Newcomer der gesamten Mobilitätsindustrie, Anbieter neuester Mobilitätsdienstleistungen, Bike- und Automobilindustrie, innovative Tech-Unternehmen und angesagte Start-ups aus aller Welt.

Detailansicht öffnen Mercedes Benz Stand am Odeonsplatz bei der IAA 2021. (Foto: imago-images/imago images/Smith)

Oktober

iba, 22. bis 26.10.2023: Die iba ist die führende Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks. Das Angebotsspektrum umfasst dabei Dienstleistungen und Produkte in den Bereichen Rohstoffe, Zutaten, Backmittel, Halbfertigprodukte, Produktionstechnik, Prozessoptimierung, Klein- und Großmaschinen, EDV-Systeme, Inneneinrichtungen von Bäckereien, Cafés oder Konditoreien sowie Verkauf und Außer-Haus-Verzehr. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt und ist nur für Fachpublikum zugänglich.

TrauDich! München, 22. und 23.10.2023: Die Messe TrauDich! München ist die Hochzeitsmesse für Trends rund ums Heiraten und Feiern. Zahlreiche Aussteller zeigen eine Vielzahl an Produkten wie beispielsweise neueste Kollektionen von Braut- und Festmode, Ringe, Schmuck oder Accessoires, aber auch Dienstleistungen wie Catering und Partyservice, Fotografen sowie Übernachtung oder Speisen. Zudem werden Fachvorträge zu Themen wie Organisation, freie Trauung oder Ehevertrag abgehalten. Die Messe findet im ICM Kongress-Center statt, Tickets kosten 13 Euro.

Medientage München, 25. bis 27.10.2023: Die Medientage München sind eine Fachmesse sowie Ausbildungsspecial für Medienschaffende, -interessierte sowie Young Professionals, Auszubildende und Studierende in allen medialen Bereichen. Sie bieten zudem ein Konferenzprogramm mit aktuellen und relevanten Themen mit mehr als 400 Speakern, eine abwechslungsreiche Expo, zahlreiche Networking-Möglichkeiten und unterhaltsame Entertainment-Formate.

November

Forum Vini, 03. bis 05.11.2023: Die Forum Vini ist eine internationale Weinmesse für Verkostung, Bestellung und Direktverkauf. Rund 300 Aussteller, darunter Winzer, Weinhändler, Importeure und Delikatessenanbieter, präsentieren ein umfangreiches Angebot mit mehr als 2000 internationalen Weinen aus rund 40 Ländern und somit eine große geschmackliche Vielfalt. Weinkenner, und -liebhaber haben die Möglichkeit, ihren Lieblingswein direkt vor Ort zu verkosten, zu kaufen oder zu bestellen. Darüber hinaus bietet die Messe ein vielfältiges Angebot weiterer Spezialitäten, wie Kaffee, Bier, Schokolade und Käse. Die Veranstaltung findet im MTC world of fashion statt. Tickets gibt es ab 21 Euro.

Babini München, 17. bis 19.11.2023: Babini ist eine Babymesse und führende Messe für Schwangere und junge Eltern im deutschsprachigen Raum. Sie bietet einen umfassenden Überblick und gute Beratung für junge Eltern. Es finden kostenlose Experten-Talks zu Themen wie Elterngeld, Stillen und Erste Hilfe statt. Die Veranstaltung findet im MOC Veranstaltungscenter statt. Tickets gibt es für zwölf Euro.

Munich Indoors, 23. bis 26.11.2023: Munich Indoors ist ein internationales Reitturnier und eine Messe rund um das Pferd. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen aus allen Branchen von Pferde-Mode bis Pferde-Kosmetik, Pferdeliteratur und Reitsportbedarf sowie Kunst und alles für das Pferd. Darüber hinaus findet ein Programm mit Dressur und Springsport statt. Der Große Preis von München, der Preis der Deutschen Kreditbank, der Gold Cup und das Finale des Bayern Championats werden ebenfalls im Rahmen der Veranstaltung vergeben. Die Messe findet im Olympiapark statt. Ticketpreise für die Show-Events werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Ispo Munich, 28. bis 30.11.2023: Die Ispo ist die internationale Leitmesse für das Sport-Business und nur für Fachbesucher zugänglich. Rund 1000 nationale und internationale Aussteller präsentieren vor Ort ihre aktuellen Trends für Sportartikel und Sportmode in den Bereichen Board, Ispovision, Ski, Sportstyle, Performance, Outdoor und Crossover. Neben Symposien, Workshops und Seminaren veröffentlicht die Sportmesse auch repräsentative Studien. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt.

Hinweis: Diese Liste soll einen Überblick über die wichtigsten und spannendsten Messeveranstaltungen in München geben und ist nicht vollständig. Eine allumfassende Übersicht über Fach- und Besuchermessen in München 2023 findet sich im Messekalender.