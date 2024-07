Walisch zum Wachwerden

Die Stimme kann viel mehr als nur Verständigung, sagt Stimm-Trainerin Melissa Salinas Rannenberg. „Seufzen, gähnen, glissandieren.“ Glissandieren? Die 39-Jährige lacht und sagt: „Man kann es auch Walisch nennen.“ Also die Art des wellenförmig melodischen Sprechens, bekannt geworden durch den Film „Findet Nemo“. Walisch zum Beispiel habe einen ganz eindeutig wach machenden Effekt, sagt Salinas Rannenberg. „Das hat was Belebendes, Ausgleichendes.“

Und wenn man merke, dass man gestresst sei, helfe es, einfach ein paar Mal zu seufzen. „Wie wenn Sie nach einem Arbeitstag nach Hause kommen und sich aufs Sofa fallen lassen mit einem lauten Ausatmen.“ Das physiologische Seufzen, also das bewusste „Uff!“, aber auf einen A- oder Ö-Laut, könne man wunderbar auch im Büro anwenden, drei oder vier Mal, das hätte schon einen Effekt. „Das sind kleine Tools für on the go“, sagt die Psychologin, die als Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin arbeitet.

Walisch zum Wachwerden, Seufzen zum Entspannen, und einen Ton halten, um sich selbst ein wenig zu stabilisieren. „Einen Ton ein paar Sekunden zu halten, bringt Ruhe und eine gewisse geistige Zentrierung.“

Yoga auf dem Stuhl

Detailansicht öffnen Übungen, die man auch in der Arbeit machen kann und die sich auch für Menschen mit Behinderung eignen, lehrt Mechthild Kreuser im Rollstuhl. (Foto: Robert Haas)

Beim Yoga ist die Matte eigentlich fast immer dabei. Aber nicht bei Mechthild Kreuser. Die Psychologin hat den Kurs „Yoga auf dem Stuhl“ im Programm, die Referentin sitzt selbst im Rollstuhl. „Da geht es um Übungen, die man auch in der Arbeit machen kann, auch für Menschen mit Behinderung.“

Zunächst geht es um das Spüren des Körpers an den Gegenständen, die er berührt. „Die berühmte Übung Katze-Kuh lässt sich auch in den Sitz transferieren.“ Den Oberkörper solle man dann eben entsprechend nach vorn und hinten beugen, sodass die Wirbelsäule bewegt wird. Um den Nacken zu trainieren, könne man den Kopf nach links und rechts beugen, aber „ohne in den Schmerz reinzugehen“.

Wichtig sei, dass dabei zudem der Atem beachtet werde. „Bei jeder Bewegung sollte man dann entweder einatmen oder ausatmen.“ Und auch die Arme und Hände könne man jederzeit am Arbeitsplatz dehnen, sagt die 35-Jährige.

Impulse an das Unterbewusstsein

Schreiben, was kommt, sagt Irena Jäger zu dem, was sie am Samstag angeboten hat. Erste Übung: einfach einen Halbsatz weitererzählen, den die 37-jährige Ergotherapeutin und Leiterin für kreatives und therapeutisches Schreiben vorgibt. „Auf dem Weg hierher“ ist so einer. Das sei das Warmschreiben.

Darauf folgt ein Akrostichon, bei dem die Buchstaben eines Wortes nicht neben-, sondern untereinander geschrieben werden, gerne die des Namens. Dann wird jeder Buchstabe spontan mit einem Begriff assoziiert. „Also bei Philipp geht es mit dem P los, man sucht drei Worte, die mit P anfangen, wie Paradies, Pogo, Positiv“, und genau so geht es mit den anderen Buchstaben weiter.

Am Ende hat man eine Reihe von Begriffen, die man in einen Text einbauen soll. „Das wird manchmal blödelig, manchmal aber auch sehr tiefgründig.“ Und was macht daran mental gesund? Es gehe um Impulse an das Unterbewusstsein, sagt Irina Jäger. Manche hätten da schon ganz bewegende Geschichten über und aus sich selbst aufgeschrieben, ist ihre Erfahrung.

Bodyscan für Bach

Detailansicht öffnen Musik nicht nur hören, sondern auch spüren: Nicolas Namoradze führt vor, wie das geht. (Foto: Robert Haas)

Nicolas Namoradze sagt, für das Wahrnehmen von Musik sei der Körper mit am wichtigsten. Der 31-jährige Pädagoge und Pianist aus Georgien lädt dazu ein, die Musik, die er am Klavier in der Isarphilharmonie spielt, „nicht nur mit dem Hören und mit dem Geist“ aufzunehmen. Bevor der Mann also etwas spielt, gibt es einen Bodyscan, was bedeutet, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, erstere sind in der Mehrzahl, ihre Gliedmaßen nacheinander spüren sollen: „Wo ist Druck, wo ist ein Kribbeln, wo vielleicht eine Gänsehaut?“

Namoradze sagt „frei nach Nietzsche: Wir hören Musik vor allem auch mit unseren Muskeln.“ Nach dem Bodyscan kommt eine Bach-Suite, während der die Teilnehmenden dann eben nachspüren können, ob und wie der Körper auf die Töne und Melodien reagiert. Die Gänsehaut bei besonders angenehmen Passagen von Musik ist da wohl noch das bekannteste Phänomen.

„Wir begegnen Musik oft eher intellektuell“, sagt der Pianist. Gerade wenn man in einem klassischen Konzert sitzt und sich nicht bewegt. Genau dann sei es aber eben möglich, die Reaktionen des Körpers gut zu spüren.

Eine Faust gegen die Tigerchen

Zunächst gibt es eine kleine Einführung: Was passiert eigentlich bei Stress im Körper und warum gibt es den überhaupt? Antje Wiedmann nennt das Beispiel vom Säbelzahntiger. Die 58-jährige Entspannungspädagogin lacht dabei. Früher musste man den Körper in Alarmbereitschaft versetzen, um wegzulaufen oder zu kämpfen. Den Tiger gibt es nicht mehr, aber man sei noch heute mit lauter kleinen Tigerchen konfrontiert, „gerade in der immer schnelleren und immer digitaleren Welt“.

Also gebe es etwa das autogene Training, das auch medizinisch anerkannt sei. „Man gibt dabei letztlich Anweisungen an sich selbst“, um im Wahnsinn des Alltags runterkommen zu können. Die Wortwahl müsse man jeweils individuell für sich finden. Zweite Möglichkeit des Stressabbaus: Muskelentspannung. „Indem ich kurz bestimmte Muskelbereiche anspanne, dann loslasse und in den Muskel reinfühle, lerne ich, wie sich der Körper im entspannten Zustand anfühlt.“

Und das müsse man erst einmal wissen. Dann könne man durch kurze Anspannungssequenzen auch bestimmte Muskeln entspannen. Etwa die Schultern hochziehen und senken. Und das dann bewusst einsetzen. Einfachste Übung: Faust ballen, bis fünf zählen, lösen, halbe Minute Pause. „Da hat man sofort ein Erfolgserlebnis“, sagt Wiedmann. Solche Übungen würden ungemein helfen, denn eines sei klar: „Wenn der Körper entspannt ist, ist die Psyche entspannt.“