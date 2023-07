Von Lukas Heinser, München

Etwa 200 Leute stehen in der großen Halle E des Gasteig HP8. Notenblätter in Händen, die Münder weit geöffnet, ein freudiges Lächeln in den Gesichtern - Ältere, Jüngere, Paare oder Eltern mit Kindern. Sie singen. Chorleiter Jens Junker schwenkt auf der Bühne die Arme, zuckt mit den Händen, bewegt die Lippen akzentuiert. Er dirigiert die Menge. Junkers "Go Sing Choir" ist Teil des vom Gasteig erstmals veranstalteten "Mental Health Arts Festival". Das Ziel: Das gemeinsame Singen soll sich positiv auf die mentale Gesundheit auswirken.