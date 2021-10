Ihre Großmutter hat Shanura Kasim nur einmal gesehen. Sie ist in einem chinesischen Umerziehungslager. Die Münchner Schülerin setzt sich gegen die Unterdrückung der Uiguren ein. Ob sie sich damit in Gefahr bringt? Sie weiß es nicht.

Von Ornella Cosenza, München

Mehr als 12 000 Likes. Shahnura Kasim zeigt Familienfotos in die Kamera. Oma, Tante, Onkel. Sie will auf Instagram nicht ihre Familie vorstellen. Sie hat dringlichere Gründe. In der Bildunterschrift steht: Wo sind meine Verwandten? Shahnura, 18-jährige Schülerin aus München, ist Uigurin. Ihre Großmutter befindet sich in einem chinesischen Umerziehungslager. Auf Instagram und TikTok macht Shahnura auf das Schicksal ihrer Verwandten und das vieler anderen Uiguren aufmerksam. In China gilt die uigurische Bevölkerung als Minderheit und wird seit Jahren von der chinesischen Regierung unterdrückt. "Warum schauen alle weg?", fragt Shahnura.