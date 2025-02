Mehr als 250 "Omas gegen Rechts" haben rund um die Synagoge am Münchner Jakobsplatz eine Menschenkette gebildet. Nach Polizeiangaben verlief die Aktion der Gruppe am Samstagmittag friedlich, die Frauen lösten die Menschenkette nach etwa fünf Minuten wieder.

Bis zur Bundestagswahl hat die Gruppe verschiedene Aktionen geplant. Sie will damit nach eigenen Angaben Stellung nehmen für Demokratie, gegen Populismus und Rechtsextremismus.

Samstags zwischen 11 und 12 Uhr ist demnach eine Mahnwache am Sendlinger-Tor-Platz geplant. Auch bei der Großdemo am kommenden Samstag unter dem Motto „Die Demokratie braucht Dich“ initiiert von der Initiative "München ist bunt" auf der Theresienwiese will der Verein dabei sein.