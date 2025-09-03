Das menschliche Gedächtnis ist nicht besonders zuverlässig: An so mache Ereignisse glaubt man sich haargenau zu erinnern, an jedes Detail, jede Bewegung, jeden Satz. Mitunter werden solche Erinnerungen im Laufe der Jahre sogar immer schöner. Nicht ganz so angenehme Erlebnisse verdrängt man dagegen häufig, nach einiger Zeit verblassen sie oder verschwinden sogar ganz.

Für das geistige Wohlbefinden eines Menschen ist das vielleicht gar nicht einmal so schlecht, vor Gericht kann das aber fatal sein: Was ist, wenn man bei einem Strafprozess Zeugenaussagen nicht glauben kann? Wenn ausgerechnet Augenzeugen ihre Ausführungen ausschmücken und anderes (wissentlich oder unwissentlich) weglassen? Kann man dem menschlichen Gedächtnis überhaupt vertrauen?

Mit solchen Fragen beschäftigte sich die amerikanische Psychologin und emeritierte Hochschulprofessorin Elizabeth Loftus ihr ganzes Berufsleben lang, sie hat viel über Gedächtnisforschung und falsche Erinnerungen publiziert. Berühmt wurde sie aber als Sachverständige in Strafverfahren, sie saß bei Prozessen gegen Michael Jackson, Bill Cosby, Harvey Weinstein oder der Epstein-Vertrauten Ghislaine Maxwell mit im Saal – und hinterfragte dabei auch den Wahrheitsgehalt von Zeugenaussagen.

Damit hatte die Professorin großen Einfluss auf die Justiz, daher ist sie nicht nur bei Opferverbänden sehr umstritten. In einem neuen Dokumentarfilm über sie und ihre Arbeit liest Elizabeth Loftus an sie adressierte Hassbotschaften vor: „Was wäre, wenn deine Tochter vergewaltigt würde?“ Oder: „Du bist Abschaum und ein Stück Scheiße.“ Der deutsche Regisseur Hendrik Löbbert hat diesen Film über Loftus und den schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und Wahrheit gemacht, am 10. September kommt er nach München und stellt „Memory Wars“ dem Publikum persönlich vor.

Memory Wars – Elizabeth Loftus und die Macht der Erinnerung, D 2025, Regie: Hendrik Löbbert, Vorstellung und Filmgespräch am Mittwoch, 10. September, 18.30 Uhr, Neues Maxim, Landshuter Allee 33; bundesweiter Kinostart am 11. September