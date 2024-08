Das Gastro-Märchen geht so: Ein Paar lernt sich bei der Arbeit im Restaurant kennen. Sie machen nach vielen Jahren einen eigenen Betrieb auf, haben damit Erfolg und wenn sie nicht gestorben sind, schuften sie noch heute. In Wirklichkeit ist der Gastro-Alltag nämlich selten märchenhaft. Doch Martina Hofbauer und Dominik Damböck wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Nach 13 Jahren im Münchner Hard Rock Café erfüllten sich die zwei Südstaaten-Fans ihren „American Food Dream“. Erst mit einem Foodtruck, dann Anfang des Jahres mit dem Imbisskonzept Fairfax Express als Teil der Zwischennutzung der Gasteig-Gastronomie, und nun mit dem ersten eigenen, permanenten Standort in der Frauenstraße am Viktualienmarkt.