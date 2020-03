Wie und von wem werden Münchens öffentliche Parks, Plätze, Straßen und Erholungslandschaften jetzt und in Zukunft genutzt? Das möchte die Stadt München von ihren Bürgerinnen und Bürgern wissen. Dazu soll es eine umfassende sozialräumliche Studie geben. Kern der Erhebungen ist eine Online-Befragung, die am Donnerstag gestartet ist. Befragt werden zirka 20 000 Personen in ganz München von 14 Jahren an, davon bis zu 2500 Menschen mit einer Körper- oder Sinnesbehinderung. Sie werden zufällig ausgewählt und gesondert angeschrieben. Der Fragebogen ist in acht Sprachen online verfügbar. Personen von 65 Jahren an und Menschen mit einer Behinderung ab Grad 50 von 18 bis 75 Jahren erhalten den Fragebogen per Post. Das mit der Erhebung beauftragte Meinungsforschungsinstitut Forschungplus wertet die Angaben anonymisiert aus. Eine Rückmeldung ist bis Dienstag, 7. April, möglich. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Studie "Nutzungsmuster öffentlich zugänglicher Freiräume im Zuge des soziodemografischen Wandels" soll Empfehlungen und Verbesserungsmaßnahmen aufzeigen, damit das wachsende München eine lebenswerte Stadt mit vielfältigen Freiräumen für alle Menschen bleibt. Die Gesamtergebnisse sollen Ende 2021 vorliegen.