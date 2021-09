Von Berthold Neff

Wenn der Weg, gerade auch für die Jüngsten, zu weit ist bis zur nächsten Stadtteilbibliothek, dann kommt der Bücherbus. Speziell in den Vierteln, die noch über keine örtliche Bibliothek verfügen, erfüllt der Bus eine wichtige Funktion. Deshalb plante die Stadt noch vor der Pandemie, einen weiteren Bücherbus anzuschaffen, der vor allem die Grundschulen anfahren sollte. Der wirtschaftliche Einbruch durch Corona hat jedoch auch in den städtischen Haushalt ein tiefes Loch gerissen, sodass neue Investitionen, so wichtig sie auch wären, genau hinterfragt werden.

Dies wurde auch in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses (BA) Hadern deutlich. Das Kulturreferat teilte mit, dass sich die Münchner Stadtbibliothek durch die Pandemie und den Einbruch der Einnahmen zu einer "ehrlichen Aufgabenkritik" genötigt sieht. Dabei will man aber sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche unter den Sparmaßnahmen nicht oder kaum leiden müssen. Gerade sie hätten im Lockdown auf vieles verzichten müssen. Corona habe sie "von einem Tag auf den anderen ihrer Sozialkontakte und eines Gutteils ihrer Bildungsmöglichkeiten beraubt". Der Besuch der Stadtbibliothek sei ihnen über einen längeren Zeitraum verwehrt gewesen, obwohl diese Einrichtung "in den Biografien der jüngsten und jungen Menschen in München eine zentrale Rolle spielt".

Umso mehr sei es wichtig, die bisher vier Bücherbusse zu erhalten und das Angebot sogar noch auszubauen. "Allein mit unseren vier Bücherbussen erreichen wir über 60 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler der Stadt; zu keinem anderen Zeitpunkt des Aufwachsens und bei keinem anderen unserer Angebote ist das Ideal von Bildungsgerechtigkeit greifbarer", heißt es in dem Schreiben des Kulturreferats. Und genau deshalb sei geplant gewesen, die Bücherbus-Flotte für die Jugend aufzustocken, "um noch mehr Grundschulen anzufahren". Die Finanznot habe dieses Vorfahren infrage gestellt, doch nun habe man eine Lösung gefunden.

Der fünfte Bücherbus, der bislang die Quartiere ohne nahe gelegene Bibliothek betreute, wird in einen Grundschulbus umgewandelt. Man habe sich dazu auch entschlossen, weil der Ausbau des Bibliotheksnetzes gut vorankomme, 2022 zum Beispiel erhält auch die Messestadt Riem eine eigene Stadtteilbibliothek. Die Entscheidung sei nach längerem Abwägen nun "im Sinne der Münchner Kinder" gefallen, "die heute mehr denn je unsere zuverlässige Unterstützung benötigen".