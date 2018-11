29. November 2018, 19:07 Uhr München Mehr Bewegung für Schüler

Münchner Schüler sollen sich mehr bewegen können: Dafür möchte die Stadtratsfraktion der SPD sorgen. Sie hat am Donnerstag gleich vier Anträge eingebracht, um neue Angebote für die Kinder zu schaffen und zudem Pausenhöfe bewegungsfreundlicher zu gestalten. Dort solle es zum Beispiel kleine Parcours oder Klettermöglichkeiten geben, heißt es. Außerdem sollen noch mehr Schulen ihre Turnhallen in den Pausen öffnen, damit die Kinder dort spielen und trainieren können. Darüber hinaus sollen mehr Selbstbehauptungskurse für Schüler angeboten werden, vielleicht auch in den Ferien. Und es soll zusätzliche Sport-Projekttage geben, an denen Schülern auch Sportarten wie Frisbee, Trampolin oder Skaten vorgestellt werden können, die im üblichen Lehrplan nicht vorgesehen sind.