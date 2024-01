Von Nicole Graner

Sila, die Mächtige. So heißt das kleine Mädchen, das in den Armen ihrer Mutter Jessica liegt. Nicht ohne Grund hat sie von ihren Eltern diesen Namen bekommen. Denn Sila hat sich ihr Leben erkämpft, Angst in Hoffnung umgewandelt - und in Glück. Am 13. September 2023 kommt sie in der München-Klinik Harlaching in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt. Viel zu früh. Sie wiegt 310 Gramm.