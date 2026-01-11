Zum Hauptinhalt springen

Ärztin über ihre humanitären EinsätzeTrotz vieler Nachteile: „Genau deswegen habe ich Medizin studiert“

Lesezeit: 5 Min.

Die 36-jährige Ärztin muss viel aufbringen, um an humanitären Einsätzen teilzunehmen, trotzdem ist es für sie mittlerweile ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden. (Symbolbild)
Die 36-jährige Ärztin muss viel aufbringen, um an humanitären Einsätzen teilzunehmen, trotzdem ist es für sie mittlerweile ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden. (Symbolbild) (Foto: IMAGO/Joseffson/Westend61)

Fünfmal hat Anna Ertl bereits humanitäre Hilfe im Ausland geleistet. Wie es ist, vor 2000 Häftlingen in einem ugandischen Gefängnis zu stehen – und weshalb der Ärztin solche Einsätze manchmal lieber sind als ihre Arbeit daheim.

Von Johanna Feckl

Als Anna Ertl einen Tag vor Abflug Mitte Oktober ans Telefon geht, sagt sie: „Ich bin relativ entspannt.“ So klingt sie auch: ruhiger Tonfall, feste Stimme, keine „Ähs“ oder Sprechpausen, bevor sie mit ihren Antworten ansetzt. Nichts an dem bevorstehenden zweiwöchigen Einsatz, in dem sie in Uganda Gefängnisinsassen medizinisch versorgt, würde ihr Leben akut gefährden, sagt sie. Da spricht die Vernunft. Doch ein paar Wochen später, als die Ärztin einem gegenübersitzt und sich ein Glas Sprudelwasser einschenkt, sagt sie: „Aber wenn man dann in diesem Innenhof steht, sich umguckt und die schiere Masse an Häftlingen sieht, das waren in manchen Gefängnissen 2000 Insassen, da fragt man sich dann schon, was wäre wenn.“

