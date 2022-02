Von Stephan Handel

Welchen Fortschritt haben zwei Jahre Pandemie bei der Digitalisierung der Medizin gebracht? Keinen sehr großen, glaubt die Mehrzahl der Referenten eines Symposiums der Hochschule FOM: Das deutsche Gesundheitswesen kranke immer noch an Einzellösungen, an ungeklärten Zuständigkeiten, an zu viel unnötigem Datenschutz. Die Experten aus der Praxis zeigten an zum Teil haarsträubend absurden Beispielen, woran die digitale Vernetzung immer noch scheitere.

Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), bemängelte, dass für die Impfzertifikate drei eigene Apps geschaffen wurden: die Corona-Warn-App, der CovPass und die kommerzielle App Luca. Dabei wäre laut Engehausen eine bereits bestehende Applikation bereit gestanden, die digitalen Impfnachweise aufzunehmen, nämlich die elektronische Patientenakte ePA - das hätte zudem den Vorteil gehabt, ePA bekannter zu machen. In die ePA kann der Patient selber seine Medikationen, Therapien, Allergien etc. eintragen und sie bei Bedarf seinem Arzt zugänglich machen. Engehausen: "Deutschland hat wieder einmal auf Insellösungen statt auf bestehende digitale Lösungen gesetzt." Ähnliches sieht der BKG-Geschäftsführer bei den Meldungen von Kliniken und Arztpraxen an zuständige Behörden: "Die Pandemie produziert eine Unmenge an Daten. Es gibt aber keine Systematik, wie diese gemeldet werden können."

Wenn es schon in Deutschland nicht funktioniert - dann natürlich noch viel weniger im Verkehr zwischen zwei Ländern. Der Laborarzt Lorenz Leitritz arbeitet als Deutscher in einem österreichischen Pathologielabor, das auch PCR-Tests bearbeitet. Er berichtete mehrere besonders hanebüchene Fälle aus seiner Praxis. So ein deutsches Ehepaar auf Urlaub in Tirol, das sich vor der Heimreise noch einmal auf Corona testen ließ. Die Tests waren positiv, noch im Auto bekamen die beiden die Nachricht, verbunden mit der Aufforderung, sich zu isolieren. Das Labor würde den Befund an die Tiroler Landessanitätsdirektion melden, das zuständige deutsche Gesundheitsamt sollte das Ehepaar selbst unterrichten.

Ein Labor in Österreich darf einen Befund nicht an deutsche Behörden schicken

Nach einer Woche riefen die Patienten bei Lorenz Leitritz an, zwei Tage später ihr Gesundheitsamt: Der Befund der Testung werde benötigt. Das brachte den Arzt in ein Dilemma - ein Mediziner in Deutschland wäre verpflichtet, das Ergebnis mitzuteilen. Diese Meldepflicht existiert aber nicht für ein österreichisches Labor gegenüber einer deutschen Behörde, im Gegenteil - der Mediziner würde sich eines Verstoßes gegen das Arztgeheimnis schuldig machen. Nach einigem Hin und Her blieb nur eines übrig: Den Befund an die Patienten direkt schicken, die überstellten ihn dann an das Gesundheitsamt.

Einen Grund für diese Haken und Ösen bei Corona-Fällen über Grenzen hinweg sieht Leitritz an den unterschiedlichen Systemen der Meldungen: Deutschlands Meldekaskade funktioniere "bottom up", also von unten nach oben: Der Arzt oder das Labor melden an das örtliche Gesundheitsamt, dieses - in Bayern - an das Landesamt für Gesundheit, dieses wiederum an das Robert-Koch-Institut. In Österreich hingegen gehen alle Corona-Meldungen an eine zentrale Melde-Datenbank, von dort aus werden die tieferliegenden Ebenen bis zu den Gemeinden unterrichtet. Leitritz' Lösungsvorschlag: Eine Synchronisierung auf europäischer Ebene, eine dort angesetzte zentrale Datenbank zur Meldung von Labor-Ergebnissen, von dort könnten sie den jeweiligen nationalen Regeln entsprechend weitergeleitet werden.

Der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar sprach über die Schwierigkeiten, vor denen Krankenhäuser stehen, wenn sie untereinander Daten austauschen wollen: Jedes Haus bastelt sich seinen eigenen Standard zusammen, der zumeist nicht mit denen anderer Häuser oder von Behörden kompatibel ist. Auch hier also die Forderung nach einheitlichen Lösungen. Und auch wenn es in anderen Panels der "eHealth & Society 2022" deutlich optimistischer zuging als bei den medizinischen Praktikern, der Eindruck blieb: Was die Digitalisierung der Medizin angeht, so bleibt in Deutschland auch im bald vollendeten zweiten Jahr der Pandemie noch jede Menge zu tun.