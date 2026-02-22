Arbeiten – das ist die eine Seite von Mark Weinert. Die andere: reisen und schreiben, am besten gleich mal zwei Bücher in einem Jahr. Nichts tun ist also nicht so die Sache des 54-Jährigen. Seit 27 Jahren arbeitet er als Anästhesist und ist Oberarzt für Anästhesie an der Helios Klinik München-Perlach. Er liebt seinen Beruf, redet gern über seine Erfahrungen. Aber er sieht auch das, was ihm nicht gefällt: fehlende Kommunikation am OP-Tisch, zu wenig Teamwork oder zu wenig Zeit für den Patienten. Vor zwei Jahren hat er diese Themen in seinem Buch „Der 1-Minuten-Arzt“ aufgearbeitet.