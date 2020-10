Die 34. Münchner Medientage finden diesmal ausschließlich digital statt, das Motto: "This is Media NOW". Per Stream werden vom 24. bis 30. Oktober mehr als 100 Vorträge sattfinden und Interviews geführt. Es gibt wieder Masterclasses, in die man sich einwählen kann, Networking Sessions und viele Konzerte. Das vollständige Programm gibt es auf der Website.

Die Süddeutsche Zeitung als Medienpartner verlost 10 Tickets im Wert von je 89 Euro für die Medientage München. Wer gerne an der Konferenz teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit der Betreffzeile "Medientage 2020" an muenchen-online@sueddeutsche.de.

