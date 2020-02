Ein 27-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag in der Nähe des Eden Hotel Wolff an der Pfefferstraße versucht, eine 23 Jahre alte Frau zu vergewaltigen. Dem Polizeibericht vom Mittwoch zufolge hatte die 23-Jährige gegen 0.30 Uhr ein Lokal in der Nähe verlassen und dabei den 27-Jährigen getroffen.

Er begleitete sie zunächst ein Stück und versuchte dann, die Frau zu küssen. Nachdem sie ihn wegstieß, versuchte der Mann, seine Hand in ihre Hose zu schieben. Es gelang der Frau, sich zu befreien und ins Hotel zu flüchten, von wo sie die Polizei verständigte.

Eine Streife nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest. Er wurde wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt. Bei einer Reform des Sexualstrafrechts im Jahr 2016 wurde die juristische Schwelle für die Bewertung als Vergewaltigung gesenkt. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.