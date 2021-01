Bei einem Abbiegeunfall ist am Mittwochmorgen an der Kreuzung Arnulf- und Seidlstraße im Münchner Stadtteil Maxvorstadt eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der rechts abbiegende Lkw überrollte den Fuß der 32-jährigen Frau. Offenbar hatte der 43 Jahre alte Fahrer die Radlerin im toten Winkel nicht bemerkt, als er nach einem Ampelstopp von der Seidl- in die Arnulfstraße abbiegen wollte. Im Juni 2019 war an der Kreuzung der Seidl- zur Marsstraße eine 31-Jährige von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden. Vor vier Jahren fragte die Münchner Polizei Radfahrer nach besonders gefährlichen Ecken in München. Der Bereich Arnulf- und Seidlstraße wurde am häufigsten genannt.