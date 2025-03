Vögel im Innenhof sind offenbar der Grund, warum eine Frau in der Maxvorstadt mit einer Softair-Waffe geschossen haben soll - und damit am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei auslöste. Eine Zeugin habe sich zuvor beim Notruf gemeldet, teilte die Polizei mit. Eine Nachbarin würde aus einem Fenster mit einer Pistole in den Innenhof schießen. Mehr als 20 Streifen, darunter das Spezialeinsatzkommando, rückten daraufhin aus.