Darüber, was ein normales Uni-Viertel ist, kann man trefflich streiten. Es gibt Universitäten in Metropolen und in Kleinstädten, hübsche und hässliche Campus, politisch engagierte und feierwütige Studierende (und welche, die beides sind). Wer aber den Vergleich hat, der dürfte recht schnell zu dem Schluss kommen: Die Maxvorstadt in München ist eher kein normales Uni-Viertel. Dafür ist die Dichte an Segelschuhen und Polohemden hier einfach zu hoch. Und es gibt, mutmaßlich, auch nicht sehr viele Uni-Viertel, in denen sich eine Bar mit dem Konzept der James T. Hunt Bar seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich halten – und jetzt sogar vergrößern – könnte.