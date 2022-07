Leck in der Leitung: Heißwasser fließt in Bürogebäude

Wegen eines Schadens in einer Fernwärmeleitung sind in einem Bürogebäude in der Maxvorstadt mehrere Untergeschosse mit Heißwasser überschwemmt worden. Eine Brandmeldeanlage hatte gegen 9.13 Uhr am Mittwochmorgen den Routineeinsatz ausgelöst. Vor Ort in der Jägerstraße stellten Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass insgesamt drei Untergeschosse des Gebäudes betroffen waren. Das Wasser stand dort teilweise einen halben Meter hoch. Auch sämtliche Fahrstuhlschächte liefen voll.

Sofort wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert und die Stadtwerke alarmiert. Der Wasseraustritt ins Gebäude wurde schnell gestoppt, das Heißwasser im Anschluss abgepumpt. Mitarbeiter der Stadtwerke bemühten sich zeitgleich um die Schließung des Lecks an der Fernwärmeleitung. Die Freiwillige Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr, die Stadtwerke und Mitarbeiter der Haustechnik waren insgesamt sechseinhalb Stunden mit den Arbeiten beschäftigt. Die Höhe des Sachschadens kann vonseiten der Feuerwehr noch nicht beziffert werden.