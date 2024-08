Innviertler Grammelknödel, Traunviertler Milchkalb oder ein Seeforellenmatjes vom Birnbaum: Mit dem Tschecherl in der Amalienstraße hat sich Sternekoch Jürgen Wolfsgruber den Traum von einem einfachen Gastbetrieb erfüllt. Doch ganz so einfach gestrickt ist der gar nicht.

Von Iwan Lende

Zugegeben, an Österreich dachte Iwan Lende nicht gleich, als es für ihn hieß, ein Restaurant namens Tschecherl aufzusuchen. Er erwartete Böhmisches, vielleicht einen Schweinsbraten mit Speckkraut oder zumindest eine kräftige Kuttelsuppe. Doch Wikipedia belehrte ihn eines Besseren: Ein Tschecherl, das sei ein billiges Café, eine Boazn gar, und der Name in früheren Zeiten sogar eine echte Beleidigung gewesen.