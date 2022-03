Rassistische Sätze übelster Art, Symbole und Schriftzüge mit Bezug zur NS-Zeit hat ein bislang Unbekannter am Dienstag gegen fünf Uhr morgens in den Sahara-Staub auf annähernd 30 in der Maxvorstadt geparkte Autos geschmiert. Die Polizei ermittelt in dem staatsschutzrelevanten Delikt. Betroffen waren Fahrzeuge in der Ziebland-, Luisen-, Schelling- und Arcisstraße. Ähnliche Schmierereien waren dort bereits am Vortag auf zwei Autos entdeckt worden. Die Polizei geht von ein- und demselben Täter aus. Ein Zeuge hatte die Polizei am Dienstag verständigt. Beschrieben wird der Mann als 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und mit kurzen dunklen Haaren. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 089/29100.