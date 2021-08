Ein Mountainbiker hat am Samstagabend falsch gemacht, was man falsch machen kann. Der 30-Jährige war in der Luisenstraße ohne Licht und ohne Helm, dafür mit Alkohol im Blut unterwegs, verbotenerweise auch noch auf dem Gehweg.

Als er bei Rot in die Kreuzung zur Theresienstraße einfuhr, stieß er dort mit einem stadteinwärts fahrenden Auto zusammen, das nach den ersten Ermittlungen Grün hatte. Der Radfahrer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Platzwunde am Kopf sowie diverse Prellungen und Schürfverletzungen. Der Alkoholtest ergab 1,6 Promille.