Von Carolus Hecht

Karl Valentin mied das Theater. Nur einmal im Jahr pflegte er am Allerseelentag dem volkstümlich schaurigen Melodram "Der Müller und sein Kind" beizuwohnen, im Saal der Max Emanuel Brauerei, der stets gestürmt wurde, auch um den großen Komiker als Privatmann zu bestaunen. Dies wohl traditionsreichste Haus der Maxvorstadt beherbergte im gleichen Saal über viele Jahrzehnte den Künstlerfasching der Weißen Feste. Und dann der Biergarten, im dichten Stadtraum einmalig an Lage und Gestalt. All dies wurde kontrastreich gastronomisch begleitet, mal respektabel, oft in abgründiger Miserabilität. "Das" Max Emanuel durfte sich vor sehr langer Zeit der vernichtendsten Beurteilung rühmen, die zu vergeben sich die SZ-Kostprobe je genötigt sah. Zuletzt war jahrelang Baustelle.