Bei einem Verkehrsunfall in der Maxvorstadt ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer unter einen Lkw geraten. Rettungskräfte konnten ihn nach einigen Minuten unter dem Fahrzeug hervorholen, er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt, ebenso wenig wie über den Unfallhergang.
Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an der Ecke Ludwig- und Schellingstraße, also unmittelbar neben Gebäuden der Ludwig-Maximilians-Universität. Für die Bergung des eingeklemmten Motorradfahrers und die Unfallaufnahme wurde die Ludwigstraße zwischen Von-der-Tann-Straße und Siegestor gesperrt.