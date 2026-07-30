Bei einem Verkehrsunfall in der Maxvorstadt ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer unter einen Lkw geraten. Rettungskräfte konnten ihn nach einigen Minuten unter dem Fahrzeug hervorholen, er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt, ebenso wenig wie über den Unfallhergang.