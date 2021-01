Von Stefan Mühleisen, Maxvorstadt

Für den Bezirksausschuss (BA) Maxvorstadt vergeht kaum eine Sitzung, in der nicht über mutmaßlich rücksichtsloses Agieren von Investoren im Viertel gesprochen wird. Kein Wunder, die so genannte Gentrifizierung wuchert in diesem innenstadtnahen Bezirk schon seit Jahrzehnten, den Politikern fällt fast zwangsläufig, quasi durch Wählerauftrag, die Rolle der Mietrechtsaktivisten zu. Regelmäßig werden so Bauanträge (zumeist zurecht) unter den Verdacht der Luxussanierung gestellt.

Aufmerksam haben die Lokalpolitiker zudem ein Auge auf die Zweckentfremdung von Wohnraum, also wenn Mietwohnungen gewerblich oder als Ferienwohnungen genutzt oder gar nicht vermietet werden, also leer stehen. So reihen sich zwei unlängst einstimmig verabschiedete interfraktionelle Anträge des Gremiums in eine lange Tradition ein, in der sich der BA gegen die Auswüchse auf dem Maxvorstädter Immobilienmarkt stemmt - und die Stadtverwaltung in die Pflicht zu nehmen versucht.

Antrag Nummer eins betrifft die Online-Meldeplattform für Bürger, die eine Zweckentfremdung vermuten und dies der Stadt München melden wollen. Die Maxvorstädter fordern die Verwaltung nun auf, diesen "Zweckentfremdungsmelder" zu verbessern. Bemängelt wird vor allem, "dass die Landeshauptstadt keinerlei Rückmeldung gibt, ob die Zweckentfremdung behandelt bzw. abgestellt wird", wie es in dem Antragspapier heißt.

Zudem dringt das Gremium darauf, die betroffenen Bezirksausschüsse regelmäßig, gern auch in nichtöffentlicher Sitzung, über gemeldete Fälle zu informieren. "Da die Meldungen nach Stadtgebiet erfolgen, sollte es ein Leichtes sein, diese gesammelt als Information an den BA zurückzuspiegeln", mahnen die Maxvorstädter Lokalpolitiker. Sie selbst hätten schon des öfteren zu aktuellen Zweckentfremdungen bei der Stadt nachgefragt, "mit mäßigem Ertrag".

Ein denkmalgeschütztes Treppenhaus wurde einfach entfernt - ohne Folgen

Ein ähnliches Prädikat stellt der BA auch der schriftlichen Antwort des zuständigen Sozialreferats auf einen Antrag vom August 2020 aus. Das Gremium hatte um Auskunft über Zweckentfremdungen in den Anwesen Barer Straße 77, Schellingstraße 25 und 27, Steinheilstraße 1 sowie Türkenstraße 50 und 66 gebeten - und verlangt jetzt mit einem Antrag, der mehr als ein Dutzend Nachfragen enthält, konkretere Ausführungen. So legt der BA den Finger auf die unbestimmte Formulierung, ein Leerstand sei zulässig, wenn ein Anwesen umgebaut oder saniert werden "soll" - und was es genau heiße, dass Bauträger "zügig" oder "alsbald" ihr Projekte umzusetzen hätten.

Umgekehrt verlangt der BA eine Erklärung, weshalb die Stadt keine Konsequenzen daraus zog, dass der Eigentümer des Komplexes Türkenstraße 66/Schellingstraße 25 und 27 frühzeitig Fakten geschaffen hat. Dieser hatte das womöglich denkmalschutzrelevante Treppenhaus ohne Absprache mit den Behörden entfernen lassen. Diese "Faktenschaffung", so heißt es in dem Papier, sei "in keiner Weise im Nachgang untersucht" worden, habe keinerlei Folgen für den Eigentümer.

Auch beim Anwesen Türkenstraße 52/54 bohrt der Bezirksausschuss nach. Es hat inzwischen durch den Umstand traurige Berühmtheit erlangt, dass der Wert des Areals seit dem ersten Verkauf im Jahr 2007 um 370 Prozent gestiegen ist. Auch dort sei ein "massiver Leerstand" zu verzeichnen, schreibt das Lo- kalgremium mit Blick auf das Schreiben der Verwaltung. "Die Zweckentfremdung wird mit den Baumaßnahmen begründet, die eine Unzumutbarkeit des Wohnens nach sich ziehen." Nachdem auch an- grenzende Gebäude durch das große Bauvorhaben betroffen seien, "diese aber offensichtlich keine unzumutbaren Zustände haben, ist diese Entscheidung nicht nachvollziehbar".