Die beiden Kinder waren am Montagmittag von einem Spielplatz verschwunden. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot. Am Abend fanden Einsatzkräfte sie wohlbehalten in einem Einkaufsmarkt.

Die zwei Kinder, die seit dem Montagmittag in München vermisst wurden, sind zurück bei ihren Eltern. Die beiden Sechsjährigen waren am Vormittag mit ihrer Kindergartengruppe auf einem Spielplatz an der Blutenburgstraße in der Maxvorstadt, als sie von dort gegen 11.50 Uhr verschwanden. Die Polizei fahndete daraufhin mit einem Großaufgebot nach den Jungen, zwischenzeitlich auch mit einem Foto der Vermissten auf ihrer Internetseite. Ein Verbrechen hatte die Polizei zunächst ausgeschlossen.

Einsatzkräfte der Hundertschaft haben die beiden dann am frühen Abend gegen 18 Uhr in einem Supermarkt in Berg am Laim angetroffen und anschließend wohlbehalten ihren Eltern übergeben können. Wie die beiden dahin gelangt sind, konnte eine Polizeisprecherin am Montagabend noch nicht sagen. Auch darüber, ob die beiden schon öfter stiften gegangen sind, konnte die Polizei bislang keine Angabe machen, ebenso wenig wie zur Frage, ob es für den Kindergarten ein Nachspiel wegen der Aufsicht am Spielplatz geben wird.