Zwei sechsjährige Kinder werden seit dem Montagmittag in München vermisst. Sie waren bis etwa 11.50 Uhr mit ihrer Kindergartengruppe auf einem Spielplatz in der Blutenburgstraße in der Maxvorstadt, als sie verschwanden. Laut Polizei könnten die zwei Jungen zusammen oder getrennt in der Stadt orientierungslos umherirren. Es wird auch nicht ausgeschlossen, dass sie in ein öffentliches Verkehrsmittel gestiegen sind. Die Polizei sucht nach eigenen Angaben mit 30 bis 40 Ermittlern nach den Kindern.

Der erste Junge ist etwa 1,40 Meter groß, hat eine schlanke Statur, schwarze kurze Haare und trägt ein grünes Pokémon-Oberteil mit einer bunten Hose. Der zweite Junge ist ebenfalls 1,40 Meter groß, trägt ein T-Shirt mit Pikachu-Aufdruck, ein rotes Käppi und eine dunkelblaue kurze Hose. Er hat blonde kurze Haare und eine normale Statur.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 089/63007-0 entgegen. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei nicht.