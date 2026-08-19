Man sollte Rosa-Pink-Pastelliges nicht allzu furchtbar finden, wenn man sich im Fluffy Fuwa nahe der Pinakotheken verabredet. Denn Variationen der Barbie-Farbe sind allgegenwärtig in dem großzügig bemessenen Café in der Maxvorstadt : Die riesige Neonreklame im seitlichen Fenster leuchtet in sattem Pink. Der Tresen ist in einem Zartrosa gefliest, rechteckig, hochkant. Ein großes DIY-Kunstwerk hinten an der Wand nimmt gleich mehrere Farben aus der Familie auf.

Doch nicht nur die Einrichtung ist farbenfroh. Auch die Getränke, die auf der vergleichsweise übersichtlichen Karte stehen, sind es. Diese Karte, mehrere Blätter Papier auf einem Klemmbrett, ist im Übrigen komplett auf Englisch verfasst – außer dem Hinweis, dass die Zubereitung der gehypten Soufflé-Pancakes so um die 20 Minuten dauern kann.

Aber zurück zu den Getränken. Die wiederum kommen in Serien. Da gibt es zum Beispiel „Frozen Series“ und die „Kombucha Series“. Besonders fantasievoll ist wohl die „Fluffy Cloud Series“ – und besonders bunt. Da gibt es etwa ein Getränk namens Ube Cloud (7,70 Euro). Ube, das ist eine Yamswurzel, der die Natur eine kräftige violette Farbe mit in den Genpool geschrieben hat. Derzeit wird sie auch bei den großen Coffeeshop-Ketten dieser Welt für Getränke in Farben genutzt, die man bislang in einem Coffeeshop nicht gesehen hatte. Die Ube-Cloud mit Matcha also ist ein kaltes Getränk in lila-weiß-grünen Blockstreifen. Interessant anzusehen – und lecker (7,50 Euro).

Natürlich gibt es auch die üblichen Kaffee-Mischgetränke, dazu vietnamesischen Kaffee (5,90 Euro) und Salted Cream Coffee (6,50 Euro). Der Grapefruit-Kombucha (7,90 Euro) hingegen sieht aus wie ein Tequila Sunrise, am Boden des bauchigen Glases sattrot, in der Mitte orange und nach oben hin immer gelber. Über den vielen Eiswürfeln liegt eine halbe getrocknete Grapefruit-Scheibe, eher fürs Auge. Aber auch das ist ein schmackhaftes Gemisch, das gut zum Star der Karte passt.

Wie die kultigen Pfannkuchen so fluffig werden? Das ist eine Mischung aus Teig, Zubereitung und Geduld. Robert Haas

Die Drink sind, ebenso wie die Einrichtung des Ladens selbst, farbenfroh: der Fluffy Mango zum Beispiel oder der Lychee Eistee. Robert Haas

Das sind natürlich die Soufflé-Pfannkuchen. Nicht übermäßig groß, dafür hoch. Zwei Stück davon kommen auf den Teller, entweder pur, mit Puderzucker bestäubt und ein wenig Obst garniert. Oder mit einer der fruchtigen, süßen oder asiatischen „Beilage“: Matcha Pancakes gibt es da in zartem Grün oder eben wieder die lila Yamswurzel, wahlweise Joghurt mit Mango oder Erdbeere. Oder die wirklich süßen Varianten mit Bischoff-Keksen, oder Nutella und Bananen (Classic 10,90 Euro, garniert 13,90 Euro).

Und wie werden sie nun so fluffig, diese kultigen Pfannkuchen, die vor allem in Asien so beliebt sind? Das ist eine Mischung aus Teig, Zubereitung und Geduld - denn tatsächlich dauert es einfach, bis der Teig auf nicht allzu hoher Hitze durchgebacken ist. Ein kommunikativer Ort ist das Fluffy Fuwa also noch dazu, denn während die Pancakes auf ihrer Wärmeplatte liegen und durchheizen, kommen gute Gespräche über wolkigen, bunten Getränken in Gang. Am eigenen Tisch, und wenn man den Ohren trauen darf, auch an den Nebentischen.

Fluffy Fuwa, Türkenstraße 26, 80799 München, Öffnungszeiten: täglich 12 bis 20 Uhr, keine Reservierungen möglich.