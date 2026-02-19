Tagesbars gibt es in München mittlerweile zuhauf. Zunehmend handelt es sich dabei um bis ins kleinste Detail durchgestylte Orte, die optisch einiges hermachen, denen es aber zuweilen am Charakter und der nötigen Gemütlichkeit fehlt. Die Bacibaci Tagesbar ist anders. Zwar ist auch der kleine Laden in der Georgenstraße mit Designermöbeln eingerichtet und die Wände teilweise bunt gestrichen, das Gefühl, in einem Möbelhaus Platz zu nehmen, hat man hier aber nicht.

Noch ein Punkt, in dem sich das Bacibaci von vielen anderen Läden unterscheidet: Schlechte Laune scheinen die Kellnerinnen und Kellner nicht zu kennen, stets wird man mit einem Lächeln begrüßt. Was ebenfalls für die kleine Tagesbar spricht, ist, dass man selbst an einem Samstagmorgen zu zweit recht problemlos einen Tisch bekommt. Der Grund mag sein, dass Menschen, die einen opulenten Brunch mit Toppings und Sauce hollandaise suchen, im Bacibaci nicht fündig werden. Aber genau das macht den Laden aus: Er ist herrlich unaufgeregt und hat damit das Potenzial zum Lieblingscafé.

Nur, was gibt es denn, wenn Avocadobrot mit pochiertem Ei nicht auf der Karte steht? Was in anderen Tagesbars vermutlich unter danish breakfast firmieren würde, nennen sie im Bacibaci schlicht „Brot all day long“. Die Basis ist dabei immer ein Sauerteigbrot von der Bäckerei Brotraum, dazu werden Butter und Salz serviert (5,50 Euro). Und spätestens hier spürt man sie, die Liebe zum Detail: Die Butter ist aufgeschlagen, das Meersalz feinkörnig, beides ist nicht schon auf die gerösteten Brotscheiben geschmiert, sondern hübsch daneben drapiert. Wem das zu puristisch ist, der hat die Wahl: Soll es noch ein wenig Backschinken sein, ein paar Scheiben Schweizer Bergkäse oder etwas Marmelade? Die „Add-ons“, wie sie auf der Karte heißen, liegen preislich zwischen 1,80 und 3,60 Euro, eine zusätzliche Scheibe Brot kostet zwei Euro.

Weil es das Bacibaci ganz im Sinne einer Tagesbar nicht so ernst mit den Übergängen nimmt, gibt es zudem Stuffinis (ab 8,50 Euro), sprich gefüllte Sandwiches aus Pizzateig mit Köstlichkeiten wie Ziegenkäse, Birne und Kürbis oder Trüffel, Spinat und Ricotta. Oder aber, so simpel wie gut: einen Schinken-Käse-Toast (5,20 Euro), den man wahlweise mit einer Sriracha-, einer Trüffel-Majo oder einem weich gekochten Ei (ab 50 Cent) pimpen kann.

Das Frühstücksangebot im Bacibaci ist recht simpel, doch gerade deshalb schmeckt man die Liebe zum Detail. (Foto: Stephan Rumpf)

Inhaberin Sinah Steinhart (links) steht oft noch selbst hinterm Tresen. (Foto: Stephan Rumpf)

Für alle mit Vorliebe für Süßes gibt es zudem Cornetti in verschiedenen Geschmacksrichtungen (ab 2,80 Euro) oder Kardamom- und Zimtknoten (je 4,70 Euro) von der Bäckerei Bageri. Auch Overnight-Oats (7,80 Euro) stehen auf der Karten, die vegan und glutenfrei sind, oder Joghurt – optional ebenfalls vegan – mit saisonalen Früchten, Granola, Chiasamen und frisch gepresster Nusscreme (9,50 Euro). Die Creme sollte man übrigens unbedingt probieren. Wer mag, kann sich davon sogar etwas für zu Hause abfüllen lassen.

Auch alles andere gibt es zum Mitnehmen. Doch viel schöner ist es, den Moment bei einem frisch gepressten Saft, einem Kaffee und einer Kleinigkeit zum Essen zu genießen. Und wer weiß, wenn man noch einen Mimosa (6 Euro) bestellt, vielleicht kann aus einem Frühstück dann noch mehr werden. Immerhin versprechen die Betreiber nicht umsonst: „Your favourite day spot, amore.“

Bacibaci Tagesbar, Georgenstraße 103, Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 17.30 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 19.30 Uhr, Sonntag 9 bis 17.30 Uhr