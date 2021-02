Die Flucht über eine Feuerleiter hat eine Gruppe feierfreudiger Menschen in der Maxvorstadt nicht vor dem Zugriff durch die Polizei gerettet. Ein Anwohner hatte sich am Samstagabend über Partylärm aus einer Wohnung in der Schellingstraße beklagt. Dort öffnete eine junge Frau die Türe und erklärte den Beamten, in ihrer Wohnung würde keine Party stattfinden. Allerdings konnten die Polizisten im Flur viele Schuhe, Jacken und Bierkästen erspähen. Als sie daraufhin den Innenhof des Gebäudes in Augenschein nahmen, trafen sie dort auf mehrere angetrunkene Frauen und Männer ohne Schuhe und Jacken. Sieben Personen wurden wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln angezeigt. Insgesamt erstattete die Polizei in der Zeit zwischen Freitagfrüh und Montagfrüh 415 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen. 121 davon betrafen die Ausgangssperre.