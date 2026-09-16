Wer in München nach einem Ort sucht, an dem sich die Uni-Klausur bei einem Aperol langsam aus dem Gedächtnis verabschieden lässt, könnte bei der Bar Fredo in der Maxvorstadt landen. Seit Juni 2026 liegt die Pop-up-Bar direkt gegenüber dem Hinterausgang des LMU-Hauptgebäudes in der Amalienstraße.

Sie ist als Übergang für das derzeit im Umbau befindliche Restaurant Katopazzo gedacht. Um Teile der Räumlichkeiten trotz Renovierung zu nutzen, beauftragte der Geschäftsführer den 24-jährigen Carl Friedrich Henkler, eine Pop-up-Bar zu schaffen. Henkler, den der ein oder andere vielleicht noch aus der Pop-up-Bar Georg's kennen könnte, war es dann, der die Bar Fredo ins Leben rief und den ihr Namen verpasste. „Fredo“ ist eine Anspielung auf seinen Zweitnamen Friedrich. Jetzt wird vorn gefeiert, hinten renoviert – eine provisorische orangefarbene Wand trennt die Bar vom eigentlichen Restaurant.

In der Bar selbst ist das Konzept daher auch eher schlicht: Plakate, Stehtische und Wände, die in Schwarz und einmal mehr Aperol-Orange gestrichen sind. Wer hier sitzt, merkt schnell die Nähe zur Uni: Das Publikum ist jung, die Preise entsprechend günstig. Aperol, Sarti oder Campari Spritz gibt's für 6,50 Euro, Corona, San Miguel oder Spaten vom Fass kosten 3,90 Euro. Gruppendurst ist mitgedacht durch Angebote wie Spritz- oder Bier-Säulen.

Eine Art Signature-Drink für nur 5,50 Euro ist der „Fredo Spritz“, eine Mischung aus Wild Berry und Martini Bianco. Bei den Fredo-Preisen sollte man allerdings etwas Kulanz zeigen, was die Mischverhältnisse der Drinks angeht: Ob zu viel oder zu wenig Alkohol im Glas ist, bleibt eine Überraschung.

Das Essen ist eher als Begleitung zum Getränk gedacht. Chips und Oliven kosten jeweils zwei Euro, Sandwiches 4,50 Euro. Das genügt für den klassischen Fredo-Abend ohnehin: Erst etwas trinken, dann vielleicht noch etwas – und dann schauen, ob im Keller noch was passiert. Dort befindet sich nämlich ein weiterer Raum, der auch für Geburtstage oder Uni-Fachschaften gemietet werden kann.

Der Signature-Drink in der Bar Fredo ist der Fredo Spritz. Robert Haas

Betreiber der Pop-up-Bar ist Carl Henkler, dessen Zweitname Friedrich der Bar den Namen gegeben hat. Robert Haas

Dass die Bar nur vorübergehend existiert, scheint niemanden groß zu stören. Eher im Gegenteil: An einem Samstagabend kann es schon mal so voll werden, dass die Gäste mit ihren Getränken auf die gegenüberliegende Straßenseite auf den Vorplatz der LMU geschickt werden. Das ist nicht zuletzt dadurch möglich, dass die Getränke hauptsächlich in Plastikbechern serviert werden. Mangels Spülmaschine, sagt Henkler.

Die Öffnungszeiten der Pop-up-Bar sind flexibel. Dienstag bis Samstag ist das Fredo grundsätzlich nachmittags bis abends geöffnet. Die genauen Zeiten werden täglich auf Instagram bekannt gegeben. „Till End“, nennt Henkler das. Wie lange der Abend geht, weiß man also erst am Abend selber.

Bis Ende Dezember soll die Bar in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben. Danach übernimmt das Katopazzo seine Räume wieder. An der Pop-up-Idee hat Henkler aber schon jetzt Gefallen gefunden. Er denkt deshalb schon über ein Glühwein-Pop-up im Innenhof des Katopazzo nach.

Sicher ist: Wer sich von Getränken aus Plastikbechern und einer Horde LMU-Studis nicht abschrecken lässt, bekommt dafür zumindest bis Ende des Jahres eine ziemlich lockere Atmosphäre und Getränke zu Preisen, bei denen auch das zweite oder dritte Getränk naheliegt.

Bar Fredo, Amalienstraße 87, Öffnungszeiten: dienstags bis freitags. Uhrzeiten variieren, werden täglich auf Instagram gepostet